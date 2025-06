Balestrando per Francesco e Ubaldo 2025, vincono i balestrieri assisani

In piazza San Rufino nel pomeriggio di oggi 29 giugno ha avuto luogo la Quarta Edizione di un evento ormai consolidato, quasi una sorta di gemellaggio tra amanti dell’arte della balestra antica: due antiche città, quali Gubbio e Assisi in amichevole disputa nel nome dei loro Santi patroni. L’edizione 2025 è stata vinta per la prima volta dai valenti balestrieri assisani.

Una gara condizionata dal vento che la Compagnia Balestrieri di Assisi ha gestito magistralmente con punteggi strepitosi. Una prova d’autore prima del campionato nazionale di domenica prossima a Gualdo Tadino e del Palio di San Rufino di fine agosto. Una piazza vivace per suoni e colori grazie all’animazione dei tamburini e dei vari gruppi eugubini e assisani.

Foto: Mauro Berti ©️BN COM

