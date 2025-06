I ‘vannacciani’ si organizzano anche ad Assisi: nasce il team “Il Guerriero del Subasio”

"Un’organizzazione no profit, politico-culturale, che si propone di promuovere valori fondamentali come sovranità, identità e tradizioni", spiegano gli aderenti

Nasce ad Assisi il Team Vannacci “Il Guerriero del Subasio”, un’organizzazione no profit, politico-culturale, che si propone di promuovere valori fondamentali come sovranità, identità e tradizioni, ispirandosi al pensiero del Generale Roberto Vannacci e agli otto punti del suo manifesto politico. ​​

La scelta del nome “Il Guerriero del Subasio” non è casuale: rappresenta un forte legame identitario con la terra di Assisi e il Monte Subasio, simbolo di forza, radici e appartenenza. ​ Questo nome incarna la volontà di difendere e valorizzare la cultura e la storia locale, in linea con i principi di italianità e orgoglio nazionale espressi nel manifesto del Generale Vannacci. ​​​

Gli otto punti del manifesto politico, che guidano l’attività del Team, includono: sicurezza, sovranità, identità, difesa dei confini, famiglia, tradizioni, lavoro e patriottismo. Questi valori saranno il fulcro delle iniziative e degli eventi che il Team organizzerà sul territorio assisano, con l’obiettivo di favorire il dialogo, l’aggregazione e la partecipazione attiva della comunità. ​​​​

Il Team Vannacci Assisi si inserisce in una rete già consolidata di gruppi territoriali, tra cui il Team Vannacci Perugia “Marcello Pucci Boncambi”, guidato da Augusto Rossi, e il Team Vannacci Perugia “Arditi”, coordinato da Luca Valigi. ​ La presenza di questi gruppi testimonia la crescente adesione al movimento e la volontà di diffondere i valori del manifesto in tutta l’Umbria. ​Nei prossimi mesi, il Team Vannacci Assisi “Il Guerriero del Subasio” organizzerà una serie di eventi culturali e sociali, volti a rafforzare il senso di appartenenza e a promuovere il patrimonio storico e tradizionale del nostro territorio. ​ Con entusiasmo e determinazione, il Team si impegna a essere un punto di riferimento per la comunità locale e a contribuire al rilancio dei valori italiani. ​​

