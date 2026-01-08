Banksy ad Assisi, ultimi giorni per visitare la grande mostra alla Rocca Maggiore

C’è tempo fino a domenica 11 gennaio 2026 per visitare la mostra di Banksy alla Rocca Maggiore di Assisi e le originali videoproiezioni natalizie su tema della pace nell’arte contemporanea, che hanno reso unico il Natale nella città serafica richiamando visitatori da tutta Italia e dal mondo.

L’esposizione – intitolata “Peace on Earth” – è stata promossa dal Comune, prodotta da Opera Laboratori, a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, con il patrocinio della Regione Umbria. Era stata inaugurata il 16 aprile scorso ed è stata prorogata di due mesi rispetto alla scadenza prevista, visto lo straordinario successo e il record di visitatori registrati. Si tratta di un progetto unico, con oltre 100 opere originali del più grande street artist contemporaneo, allestite in un contesto molto suggestivo. La mostra prende spunto da un graffito realizzato da Banksy a Betlemme e propone un’indagine sul valore della pace nell’arte rivoluzionaria dell’artista inglese. Un’iniziativa originale, nata proprio per la città di San Francesco, con l’obiettivo di lanciare al mondo un messaggio di pace e speranza.

Lo stesso messaggio è stato rilanciato attraverso le straordinarie illuminazioni scenografiche del “Natale di Pace, Luce, Incontro” realizzate ad Assisi, con elementi di opere d’arte contemporanea di Chagall, Magritte, Klimt, Köder, Picasso proiettati sulle facciate delle principali chiese e monumenti della città. Cuore del progetto proprio la mostra di Banksy, con alcune delle immagini più iconiche in uno spettacolare videomapping in piazza del Comune. La volontà di prorogarle, rispetto alla data del 6 gennaio inizialmente prevista, è legata alle numerose richieste di visitatori ancora in arrivo ad Assisi in coda alle festività natalizie, chiuse ieri con l’Epifania.

© Riproduzione riservata