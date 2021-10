Baracconi 2021 a Perugia, riparte il divertimento: orari e informazioni utili

Ufficialmente partiti i Baracconi 2021 a Perugia, tutte le informazioni utili e gli orari. L’inaugurazione sabato pomeriggio, con 400 operatori e 124 attrazioni sparse nella zona di Pian di Massiano. Le regole sono ferree: green pass (dai 12 anni in su), mascherina sempre, sanificazioni continue, limiti nella capienza degli abitacoli degli autoscontro e no al consumo di alcol e alla musica in filodiffusione, ma continuo ricordo delle regole e un box informazioni. L’appuntamento è fino al 7 novembre, salvo proroga del Comune di una settimana, e ovviamente saranno in vigore diverse misure per il contenimento del virus. L’ingresso, dai 12 anni in su, sarà permesso solo con il Green pass: “All’ingresso delle giostre all’aperto – spiega il Comune di Perugia – gli esercenti potranno solamente richiedere il possesso del Green pass, mentre i titolari delle giostre al chiuso avranno la possibilità di sottoporlo a verifica”.

Gli orari di apertura dei baracconi 2021 a Perugia sono tutti i giorni dalle 15 alle 24; nei festivi anche la mattina dalle 10 alle 13 circa. Le giostre rimarranno a Perugia fino al 7 novembre salvo eventuale proroga, su provvedimento del Comune, fino al 14 novembre. Dal primo novembre a pian di Massiano arriverà anche la Fiera dei Morti. Secondo Tuttoggi.info, mercoledì scorso la giunta comunale ha approvato il prolungamento della Fiera dei morti che quest’anno, sempre in piazzale Umbria jazz, accoglierà i visitatori fino al 7 novembre, e non fino al 5 come deciso in un primo momento. Il prolungamento è stato richiesto dalla Fiva Confcommercio. “La giunta – spiega Palazzo dei Priori – ha tenuto conto del fatto che i giorni di maggiore afflusso coincidono tradizionalmente con quelli festivi e prefestivi, mentre il calendario 2021 dal 1° al 5 novembre prevede un solo giorno festivo di fiera (il 1° novembre). Il prolungamento di due giorni è quindi volto a favorire le possibilità di vendita degli operatori commerciali e la ripresa dalla crisi economica generata dall’emergenza sanitaria”.

Foto in evidenza Comune di Perugia/Facebook

