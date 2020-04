Birba chi legge 2020, Assisi fa storie non si farà: tutto rimandato al 2021

In programma, forse, solo la premiazione del concorso nazionale ‘Una biblioteca in ogni scuola’ che ha premiato il Comune di Fara

L’emergenza sanitaria da Covid-19 farà rinviare al prossimo anno la terza edizione di Birba chi legge 2020 – Assisi fa storie’, il Festival di narrazione per bambini e ragazzi che era in programma ad Assisi dal 28 al 31 maggio come sempre in collaborazione con il Comune di Assisi. Non si ferma invece il Premio, cuore dell’evento, che è stato comunque assegnato e verrà consegnato appena sarà possibile.

“Un borgo di libri” è il titolo del progetto che ha messo tutta la giuria d’accordo risultando, all’unanimità, il vincitore del Concorso nazionale ‘Una biblioteca in ogni scuola’. Il premio è andato a “Voltiamo pagina”, un’associazione di genitori, insegnanti e cittadini che collaborerà attivamente con la dirigenza scolastica del polo didattico “Borgo Nuovo” di Fara in Sabina in provincia di Rieti per la realizzazione, allestimento e gestione della biblioteca che sarà ospitata nei locali del plesso scolastico della frazione di Borgo Quinzio.

Nel comune di Fara – è scritto nel progetto – mancano completamente spazi dedicati alla lettura e, più in generale, alle attività culturali sia per adulti che per bambini, ed è per questo che la biblioteca scolastica sarà attiva anche in orario extra scolastico diventando un luogo di aggregazione, ovvero una casa delle storie per l’intero paese.

“L’associazione Birba è davvero felice – dichiara la presidente Alessandra Comparozzi – di sostenere la nascita di una nuova biblioteca, frutto della collaborazione attiva tra dirigenza scolastica, insegnanti, genitori e cittadini, in una realtà in cui mancano completamente spazi dedicati alla lettura e, più in generale, alla cultura. L’apertura pomeridiana ed estiva della biblioteca dimostra chiaramente che a beneficiare del Premio non sarà soltanto la scuola, ma l’intero paese. E questo è un risultato che ci riempie di gioia!”.

Al vincitore viene assegnata una curata selezione di libri del valore di 1000 euro oltre alla consulenza gratuita dell’associazione Birba. Più in particolare, i soci di “Voltiamo pagina” saranno invitati a un incontro di formazione, organizzato appositamente per loro, nel quale i soci Birba metteranno a disposizione dei vincitori l’esperienza maturata in più di 16 anni di attività.

Prosegue quindi il sogno di Birba di portare ‘Una biblioteca in ogni scuola’.

Dal 2003, anno in cui ha realizzato con i propri volontari la biblioteca all’interno della Scuola primaria Sant’Antonio ad Assisi, Birba s’impegna a fornire consulenza e aiuto a tutti coloro che vogliono seguire questo esempio. Fino ad oggi ha collaborato con successo alla progettazione e alla realizzazione di molte altre biblioteche scolastiche, dal Canton Ticino alla provincia di Lecce.

Coerente con le sue finalità, l’associazione BiRBA ha così indetto, anche all’interno del Festival ‘Birba chi legge 2020’, un concorso che premia il progetto di realizzazione o di sviluppo di una biblioteca scolastica gestita da volontari che ritiene più meritevole di supporto e di sostegno. BiRBA è quindi un felice esempio di condivisione e di collaborazione attiva fra volontari, insegnanti e direzione scolastica che può diventare la storia di chiunque creda nell’importanza di promuovere la cultura del libro e l’amore per lettura tra i più giovani. Scuole e associazioni da ogni parte d’Italia hanno inviato il proprio progetto al Concorso ‘Una biblioteca in ogni scuola’ 2020.

Precedenza è stata data a quelli che prevedano di realizzare biblioteche in strutture scolastiche e in zone dove sono scarse le risorse destinate alla promozione della lettura. “Il Concorso sta avendo sempre più risonanza – sottolinea la presidente Comparozzi – tanto è vero che questo anno i progetti sono triplicati. Questo ci conferma che siamo in tanti a credere nell’importanza di diffondere l’amore per i libri e la lettura tra i bambini e i ragazzi. E questo non può che infondere fiducia nel futuro. L’emergenza sanitaria e la situazione di incertezza che sta vivendo tutto il Paese non ci consente di potere realizzare l’edizione 2020 del Festival ma, anche grazie ai risultati ottenuti dal Concorso, torneremo il prossimo anno più forti di prima”.

La cerimonia di premiazione del progetto vincitore si svolgerà, se sarà possibile, a settembre, in data da definire, nella Sala degli Emblemi in piazza del Comune ad Assisi.