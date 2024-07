Beerock 2024, a Viole d’Assisi si rinnova l’appuntamento tra birra e rock: il programma

Musica, buon cibo e birra: torna a Viole d’Assisi Beerock 2024, in scena dal 18 al 21 luglio, con la rassegna delle birre artigianali a ritmo di rock. È infatti tutto pronto per la dodicesima edizione dell’iniziativa a ingresso libero organizzata dalla Pro loco di Viole con protagonisti i migliori birrifici dell’Umbria e non solo, che propongono un tour degustativo alla scoperta del flavour della migliore produzione artigianale locale. Da assaggiare rosse, bionde, ambrate e aromatizzate, accompagnate dalle portate della più autentica tradizione gastronomica locale – quest’anno con i birrifici Birra Perugia, Birra San Biagio, Birra Artigianale Flea, Birrificio Colfiorito, Osiride Brewing Co. , Birrificio La Gramigna, Birrificio F.lli Perugini e Birrificio Artigianale Impera da Bastia Umbra.

La manifestazione tutte le sere vede dalle 19.30 alle 22.30 l’apertura della cucina con piatti tipici umbri, street food dalle 19:30 e nello stesso orario l’apertura dello stand della birra. Confermati anche lo sport e l’escursionismo: il 19 luglio tornano Beerock Run, secondo trail running in collaborazione con Assisi Runners, alle 19, e Ride the Rock, la notturna in mountain bike giunta alla quarta edzione. Il 20 luglio dalle 15, infine, Motobeerock. Nello specifico, per la quarta notturna di MTB sul Subasio di Beerock 2024, in collaborazione con Spello MTB Cycling, è previsto un giro ad anello con punto di partenza e arrivo a piazza Beerock, un percorso di circa 22 Km e 900 mt circa di dislivello per cui è possibile prenotarsi a questo link. Quota di iscrizione €12 (comprensiva di gadget, ristoro lungo il percorso, pasta e birra all’arrivo) da pagare la sera del giro. Per il trail running, si tratta di un giro ad anello con punto di partenza e arrivo a piazza Beerock (Percorso di 8,6 Km, dislivello 350 m; per info, contattare Fabio al 3333451400, per iscriversi a questo link.

Per quanto riguarda la parte musicale, Beerock 2024 propone tutti concerti a ingresso libero: il 18 Luglio alle 21 Interludio Duo e alle 22 Iron Curtain – Iron Maiden Tribute Band e dj Set – Lorenzo Paparelli; il 19 Luglio alle 21 Daruma, alle 22 Stardogz – Limp Bizkit Tribute Band, alle 23.30 The New Twisted Transistor 2.0 – Korn Tribute Band e dj Set – Dj Moro; il 20 luglio alle 21 Not A Talker, alle 22 Eurosmith – Aerosmith Tribute Band, alle 23.30 Psycho Peppers – Red Hot Chili Peppers Tribute Band e dj set di Dj Massi; infine, il 21 luglio, alle 21 Pushers Of Gold e alle 22 Coldplay Universe Tribute Band.

(La manifestazione è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

Foto in evidenza dalla pagina ufficiale della manifestazione

© Riproduzione riservata