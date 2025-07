Beerock 2025, a Viole d’Assisi si rinnova l’appuntamento tra birra, sport e rock: il programma

Musica, buon cibo e birra: torna a Viole d’Assisi Beerock 2025, in scena dal 3 al 6 luglio, con la rassegna delle birre artigianali a ritmo di rock. È infatti tutto pronto per la tredicesima edizione dell’iniziativa a ingresso libero organizzata dalla Pro loco di Viole con protagonisti i migliori birrifici dell’Umbria e non solo, che propongono un tour degustativo alla scoperta del flavour della migliore produzione artigianale locale. Da assaggiare rosse, bionde, ambrate e aromatizzate – da Birra Perugia, Birra San Biagio, Birra Artigianale Flea, Birrificio Colfiorito, Osiride Brewing Co., Birrificio La Gramigna, Birrificio Residual – accompagnate dalle portate della più autentica tradizione gastronomica locale

Per quanto riguarda la parte musicale, Beerock 2025 propone tutti concerti a ingresso libero: giovedì 3 Luglio 2025 Faustò, Guns Celebration – Guns ‘n Roses Tribute Band; venerdì 4 Luglio 2025, Luna Precipita e Mr Brightside – The Killers Tribute Band e Linkin Revolution – Linkin Park Tribute Band; sabato 5 Luglio 2025, Pusher Of Gold, Blink 99 – Blink 182 Tribute Band e Subliminal Verses – Slipknot Tribute Band; gran finale domenica 6 Luglio 2025 con Street Fighter e Queen Legend – Queen Tribute Band.

Tra gli altri eventi in programma a Beerock 2025, il 3 Luglio torna la Beerock Run, terzo trail running non competitivo in collaborazione con Assisi Runners; le iscrizioni hanno un costo di 15 euro, comprensivo di gadget, ristoro e birra all’arrivo. Info e prenotazioni Fabio al 3333451400, Alessandro al 3465957452; il 5 luglio il Motobeerock, motogiro aperto a qualsiasi moto in regola con il codice della strada; iscrizione sul posto in piazza Beerock a Viole, partenza alle 15. Il 5 luglio alle 17 anche il Beerball, torneo di calcio tennis a squadre (2 contro 2). Sedici squadre si contenderanno la vittoria e i premi sfidandosi in quattro gironi, allo stadio Paolo Sciamanna. Per iscrizioni e regolamento, clicca qui.

Infine il 6 luglio il Magic Family Show – spettacolo di magia con Marco Rea Prestigiatore, con un doppio appuntamento alle 18 e alle 20.30. Come spiega la presentazione, “Ogni spettacolo che presenta è caratterizzato dalla voglia di divertirsi e divertire, coinvolgere il pubblico, interagire e stupire, con l’obiettivo di regalare sorrisi, intrattenere i bambini e far tornare bambini gli adulti. Come dice Ian Hart: ‘Se non sei un bambino, sei un mago’. Il ‘Magic Family Show’ è uno spettacolo ideato per intrattenere e meravigliare i bambini, ma pensato anche per coinvolgere e divertire gli adulti. Con il suo mix di magia, gag comiche e continue interazioni, è un’esperienza che rende ogni momento unico e coinvolgente. Il pubblico, piccolo e grande, è sempre protagonista in ogni gioco, sia restando al proprio posto, sia avvicinandosi al mago per partecipare attivamente. Un’idea perfetta per un evento che mette al centro il divertimento di tutta la famiglia!’. Tutte le sere del Beerock 2025, dalle 21 alle 23, è infine attivo il “Bocciazone”, nella terrazza “ex Violeria” : è possibile acquistare il Bocciacoin e accedere alle varie attività del laboratorio!

(La manifestazione è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata