Muro crollato a San Pietro, l’appello dei residenti: “Quando saranno tolti i detriti?”

Nella giornata di oggi, 2 luglio 2025, le previsioni mettono possibilità di temporali, così come nel weekend la situazione meteo potrebbe precipitare, in tutti i sensi, e a parte augurarsi una rinfrescata, i residenti ella zona di Fosso Cupo sono preoccupati perché il muro di sostegno del terrazzo e giardino di una struttura ricettiva del centro storico, crollato una decina di giorni nella zona di via Nicolini, è ancora malmesso. E per questo i residenti invitano l’amministrazione [che nella giornata di oggi dovrebbe effettuare un nuovo sopralluogo] ad attivarsi o a far attivare chi di dovere per evitare che la terra e i sassi al momento “accumulati” vengano rimossi, per evitare che la frana si sparga per vie e vicoli limitrofi. (Continua dopo il video – link diretto)

Il muro crollato è venuto giù il 21 giugno intorno alle 6 di mattina, in una proprietà privata. Le forze dell’emergenza e i tecnici comunali hanno messo in sicurezza l’area e svolgendo gli accertamenti necessari per verificare le cause del crollo, che è stato improvviso e fortunatamente senza alcun danno a persone. Alcune auto parcheggiate in prossimità, sono state colpite da detriti. Al fine di garantire incolumità e sicurezza, con un’ordinanza della Polizia locale, in via Nicolini è stato istituito il divieto di circolazione per veicoli e pedoni nel tratto stradale interessato dal crollo, dall’intersezione con Vicolo Illuminati. Solo per residenti, è stato inoltre disposto il doppio senso di circolazione in via Aromatari, nel tratto compreso tra l’intersezione con via degli Ancajani e via Nicolini e dall’intersezione con Piaggia di Porta San Pietro all’intersezione con Vicolo Illuminati. A tutela dell’incolumità pubblica e privata, è stata inoltre emessa un’ordinanza sindacale di inagibilità delle parti esterne della struttura ricettiva interessata dal crollo, che prevede, a carico del soggetto privato, la messa in sicurezza delle mura e del terrapieno, delle strutture pericolanti e dell’area coinvolta, con eliminazione dei pericoli, anche al fine di ripristinare l’ordinaria viabilità comunale.

Le foto della gallery sono state scattate l’1 luglio alle 14

© Riproduzione riservata