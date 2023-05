Beyond, la danza contemporanea protagonista a Cambio Festival 2023

Un’opera di danza contemporanea creata dalle ballerine e coreografe Ute Pliestermann e Katja Scholz, che vivono e lavorano a Berlino. In attesa della conferenza stampa che si terrà il 10 giugno alle 17 nella Sala della Conciliazione, l’edizione 2023 di Cambio Festival, in scena dal 6 luglio al 9 agosto in varie location del comune di Assisi, dopo il violinista Alessandro Quarta presenta un altro dei suoi appuntamenti, Beyond.

Il 30 luglio al Castello di Cambio di Palazzo di Assisi è in programma un’opera di danza “in cui due donne inseguono i propri sogni in una città che sa essere tanto generosa quanto dura, sia affascinante che repellente. Le speranze- si legge a propoisito di Beyond. sbiadiscono, gli ideali sono ormai memorie di un altro tempo. Muri vengono abbattuti, altri innalzati. Un gioco di alternanza tra un anelito al cambiamento e ricerca di stabilità. Partire all’assalto. Marciare sul posto. Voli ad alta quota. Ricadute. Le due ballerine berlinesi creano un’opera dinamica, trascinante e toccante, in un linguaggio di immagini cariche di intensità emotiva.

“Cambio Festival è sempre alla ricerca di nuove forme di spettacolo per arricchire le sue serate – spiega Francesco Raspa, presidente dell’associazione culturale Ponte Levatoio che organizza l’appuntamento – e crediamo che questo spettacolo che unisce in sé teatro, musica e danza possa essere interessante per il nostro pubblico”. Ad arricchire il racconto di Beyond, i video e le visual arts di Clemens Kahlke; prima e dopo il Concerto dj set a cura di Cap + Boogaloo. Prevista anche un’area ristoro food and drink e per l’occasione la Piazza del Castello sarà allestita con tavoli per mangiare e bere, ma ci sarà anche spazio per ballare.

Gli appuntamenti di Cambio Festival sono resi possibili grazie ai fondi del POR – FESR 2014-2020 Asse 3 – Azione 3.2.1 Piano sviluppo e coesione FSC (D.L. n.34/2019) – Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2022, indetto da Sviluppumbria. Per ulteriori informazioni è possibile visitare www.cambiofestival.it e i social (Facebook, Instagram e Twitter) di Cambio Festival.

