Il conducente del mezzo non ha riportato ferite

Auto in fiamme sulla 147, intervengono pompieri e polizia. È successo martedì 16 maggio 2023 pomeriggio, intorno alle 20, sulla rotatoria poco dopo il Serafico, nel tratto di strada che porta verso Campiglione.

Come si legge in una nota della questura di Perugia, mentre erano impegnati nei servizi ordinari di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi sono intervenuti presso la Strada Statale 147 dove era stata segnalata un’autovettura che, verosimilmente a causa di un malfunzionamento, era andata in fiamme.

Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato la presenza di un equipaggio dei Vigili del Fuoco, intento a sedare l’incendio. Il personale delle Volanti ha quindi provveduto a mettere in sicurezza la zona e a gestire la viabilità facendo rallentare il traffico. Nel frattempo si sono assicurati che il conducente non avesse riportato delle ferite a causa dell’incendio.

Terminate le operazioni e rimossa la carcassa dell’auto in fiamme, gli agenti hanno ripristinato la viabilità senza creare particolari disagi per la circolazione stradale. Al termine della disavventura, il conducente ha ringraziato il personale della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco intervenuti per la grande professionalità mostrata.

