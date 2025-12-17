Cambio Festival Winter, tutto pronto per il debutto al Lyrick

Cambio Festival Winter è pronto a debuttare nel cartellone del Natale ad Assisi: l’associazione culturale Ponte Levatoio, organizza, per il 21 dicembre alle ore 21, per la prima volta sul palco del Teatro Lyrick il concerto “Amii Stewart and Alessandro Quarta 5et – The Voice & The Violin”.

Protagonisti della serata (biglietti ancora disponibili su ticketitalia.com) due artisti di caratura internazionale: Stewart, icona mondiale della musica soul e disco, e Quarta, violinista e compositore tra i più apprezzati della scena contemporanea, più volte ospite di Cambio Festival e che interpreta con il suo quartetto [Giuseppe Magagnino, pianoforte; Cristian Martina, batteria; Michele Colaci, contrabbasso; Franco Chirivì, chitarra] le canzoni più belle rese famose nel mondo da una delle voci più amate, quella di Amii Stewart. E sarà proprio Stewart a interpretarle nello stile di Alessandro Quarta, con il suo sound e il suo violino ormai inconfondibile, sensuale, passionale. Nel libretto della serata, splendidamente arrangiate da Quarta, musiche di Morricone (“Il Deserto del Sahara”, “C’era una volta in America” e tanto altro), il blues di Diana Washington e Billie Holiday, il Piazzolla dello stesso Quarta che ha conquistato tutte le platee mondiali, e i brani che hanno reso famosa nel mondo la Stewart come “Knock in Wood” “Friends”.

Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2025 sono resi possibili grazie al sostegno della Città di Assisi, di Pegaso 2000, ACTON, Fineco Bank, F.lli Baldini Srl, BCC Banca Centro e molti altri sponsor; e grazie ai fondi del bando spettacoli dal vivo 2024 indetto da Sviluppumbria e finanziato con Fondi Pr Fesr 2021-2027. Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Cambio Festival è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook, Instagram, e X/Twitter.

