Emergenza vera dalla serata di ieri mercoledì 17 dicembre, si attendono interventi urgenti; segnalazioni anche da Tordibetto, lungo la strada che conduce a Palazzo luci spente

Santa Maria degli Angeli, emergenza strade: via Risorgimento e via della Repubblica ridotte a un colabrodo (foto)

È una vera e propria emergenza quella che si sta vivendo a Santa Maria degli Angeli a causa del maltempo che ha colpito la zona nelle ultime ore. Via Risorgimento e via della Repubblica versano in condizioni critiche, e si sono trasformate in un autentico colabrodo.

Le tracce di chiusura temporanea per i lavori in corso risultano praticamente inesistenti e, complice la pioggia intensa, si sono aperte voragini pericolosissime, che rappresentano un serio rischio per automobilisti, ciclisti e pedoni.

Numerose le lamentele dei residenti della zona, che segnalano disagi quotidiani e chiedono interventi urgenti per la messa in sicurezza delle strade e una segnaletica adeguata, vista l’emergenza delle ultime ore. La situazione, così com’è, non è più sostenibile e richiede un’azione immediata da parte degli enti competenti.

Una situazione segnalata più volta a dire il vero, ad oggi critica. I cittadini auspicano che il Comune di Assisi intervenga al più presto per ripristinare condizioni di sicurezza e viabilità adeguate. Le immagini in evidenza e della fotogallery sono state scattate dalla redazione di Assisi News, oggi giovedì 18 dicembre alle ore 7.45.

E intanto, sempre in tema di criticità territoriali, segnalazioni anche da Tordibetto di Assisi dove lungo la strada che conduce a Palazzo l’illuminazione pubblica è completamente spenta di sera, tutto buio e pericolo sulla carreggiata. Anche qui si attende una risoluzione urgente.

