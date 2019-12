Capodanno in Umbria 2020, le offerte e gli eventi nel cuore verde

Ricco il programma del Capodanno in Umbria 2020: tra le offerte e gli eventi per passare l’inizio del 2020 nel cuore verde d’Italia, c’è ovviamente Assisi, ma molte iniziative nelle principali città dell’Umbria. Di seguito gli eventi principali previsti in Umbria per la notte del 31 dicembre 2019: ad Assisi, il concerto del nuovo anno è in Piazza del Comune, con un dj set prima e dopo. L’iniziativa, che era prevista in Piazza San Pietro, è stata spostata nel cuore del centro storico.

Tra le iniziative natalizie 2019 a Perugia, il Capodanno 2020, che viene festeggiato con una serie di iniziative (spettacoli di animazione itineranti, ispirati al tema delle stelle e, in particolare, all’immaginario cinematografico felliniano). Attori di strada e trampolieri daranno vita ad uno speciale “Voce della luna”, mentre la musica si diffonderà per le vie e le piazze dell’acropoli. In via Mazzini spazio alla musica dance e pop, mentre tra Corso Vannucci e piazza IV Novembre si esibiranno le due street band Hobos street band e Akuna Matata. A mezzanotte, immancabile, lo spettacolo pirotecnico a cura di Gianvittorio Pirotecnica.

Per chi, invece, nel Capodanno a Perugia 2020 ha voglia di godersi un maestro indiscusso della musica, appuntamento al Teatro Morlacchi con il Premio Oscar Nicola Piovani e il suo “La musica è pericolosa”. Dalle 20.30 fino alle 2.00 del 31 dicembre 2019, c’è anche la possibilità di un Capodanno diverso in centro con “Il Galà di Perugia”. Gran cenone, musica e festa in maschera veneziana fino tarda notte. Tante feste in una notte: Il primo capodanno itinerante dell’Umbria. Prenotando in uno dei ristoranti selezionati si potrà godere del Cenone e, dopo cena, raggiungere a piedi tutte le feste della manifestazione in forma gratuita ed esclusiva.

Capodanno in Umbria 2020 anche a Spoleto (il programma del Natale 2019-20) e Gubbio (qui gli eventi natalizi 2019-20). Nella città del Festival, concerto in piazza Garibaldi, a partire dalle ore 22.30, con Tony Esposito con Enrico Capuano & La TammurriataRock. Per le vie e le piazze del centro storico si festeggerà anche con la Banda Irè, una street band composta da 12 elementi che accoglierà il 2020 a suon di Samba, Axé, Samba-reggae e funky. Allo scoccare della mezzanotte si potrà assistere al suggestivo spettacolo pirotecnico che, dalla Rocca Albornoz, riempirà di suoni e colori il cielo di Spoleto. A Gubbio, il 31 dicembre 2019, in piazza Grande, è prevista come ogni anno la Festa di Capodanno 2020, con musica e brindisi gratuito per i partecipanti.

Per il Capodanno 2020 a Orvieto protagonista è invece Umbria Jazz Winter 2019 (qui tutto il programma completo, con i cenoni per attendere con la musica live l’arrivo del nuovo anno e i concerti a cavallo e dopo la mezzanotte fino alle prime ore del 2020.

Tra le offerte del Capodanno in Umbria 2020, anche Spello (qui il programma degli eventi natalizi) e Trevi. Il 31 dicembre il Capodanno in Piazza Garibaldi a Trevi sarà curato dall’associazione Antifestival che proporrà Dj set e brindisi di mezzanotte. Il 1 gennaio alle ore 11.30 con partenza da Villa Fabri, si potranno smaltire i postumi del veglione con “La passeggiata del primo dell’anno” a cura dell’Avis comunale Trevi, mentre alle ore 17.30 al Teatro Clitunno sarà possibile assistere al tradizionale concerto di Capodanno dell’orchestra da camera giovanile Agimus Perugia diretta dal maestro Salvatore Silvestro. A Spello, non risultano al momento iniziative per la notte di San Silvestro, ma l’1 gennaio inizierà con il tradizionale appuntamento del concerto di capodanno della Filarmonica Properzio che si svolgerà alle ore 21 al Teatro Subasio.

(Articolo aggiornato al 18 dicembre 2019)