Capodanno 2020 ad Assisi, concerto in Piazza del Comune dalle 21.30

Il concerto di Capodanno 2020 ad Assisi si terrà in Piazza del Comune. Un cambiamento rispetto alla brochure che riporta Piazza San Pietro. Come l’anno scorso e l’anno precedente, previsto un triplo concerto in scena in Piazza del Comune, in realtà due dj set intervallati dal concerto vero e proprio.

Il Capodanno 2020 ad Assisi parte alle 21.30, con il dj set di dj Prez (che bisserà poi dalle una di notte). Alle 23, il concerto di Lory’s Blonde Band. La band – si legge nel loro sito web ufficiale, nasce dall’incontro di musicisti che hanno in comune la passione per la dance music ed il funky. Le esperienze professionali di ciascun componente della Band sono moltissime e sviluppate su più fronti.

Il repertorio spazia dai brani Funky Dance anni ’70/’80 (Sister Sledge, Kool & Gang, Abba, Lionel Ritchie KC & The Sunshine band; Madonna, Barry White, Gloria Gaynor; Patti Labelle Donna Summer; Earth Wind & Fire ecc), ai brani tipici del Rock&Roll anni ’50 (Kim & The Cadillacs, The Beach Boys, The Isley Brothers). Se richiesto, c’è anche uno spazio dedicato alla musica italiana per un coinvolgimento a 360°.

Tra gli eventi del lungo weekend del Capodanno 2020 ad Assisi, da segnalare. Il 28 dicembre, la natività assisiate in cammino (ore 14.30, Orto degli Aghi in via Perlici); la visita guidata ai presepi di Assisi (a cura della Pro loco, info 075.816772); lo spettacolo agli Instabili Rosa (nell’ambito di Teatro Ragazzi, info); il concerto di Natale “Alla luce di una stella”, nella Basilica Inferiore di San Francesco.

Il 29 dicembre 2019, il concerto natalizio del Quartetto vocale AntiquaNove (ore 15.30, Basilica di Santa Maria degli Angeli); gli zampognari in concerto per le vie delle frazioni (dalle 16); il concerto di Natale dei Cantori di Assisi (ore 18, a Santa Chiara). Il 30 dicembre, il concerto di Natale dell’Associazione regionale Cori dell’Umbria (ore 21, a San Francesco); e il musical A Christmas Carol con Roberto Ciufoli (al Lyrick, dalle 21.15).

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, la Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e da Gabriele de Guglielmo, porta di nuovo il tour il musical A Christmas Carol e approda al Teatro Lyrick di Assisi, nell’ambito della stagione “Via col venti”, con un cast in parte rinnovato, in pieno clima natalizio il prossimo 30 dicembre alle ore 21.15.

Il racconto di Charles Dickens viene proposto nella sua versione teatrale, per la prima volta in Italia con le musiche e le canzoni di Alan Menken (autore di “La Bella e la Bestia”, “La Sirenetta”, “Aladdin”). La regia e le coreografie sono di Fabrizio Angelini e la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo. Ad interpretare il ruolo di Ebenezer Scrooge, ricco uomo d’affari dall’indole meschina e avara, anche quest’anno sarà Roberto Ciufoli, attore e regista teatrale italiano. Lo spettacolo è realizzato in co-produzione con il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo e con la collaborazione della Scuola d’Arte New Step di Americo Di Francesco e di Paola Lancioni. Prenotazioni: Botteghino Teatro Lyrick 075 8044359 (dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle 19.30).

Fino al 5 gennaio 2020, a Palazzo Franchi e in via Sant’Agnese, anche l’esposizione NataleInArte. Si tratta di una collettiva di arte internazionale a ingresso libero. Un’esposizione d’arte moderna e contemporanea [chiusa il lunedì] dove si farà particolarmente attenzione alla selezione di artisti che avranno l’abile capacità di realizzare opere con materiali da recupero creando oggetti originali e d’arredo. Tra le visite guidate (info complete qui), in pillole le iniziative di CoopCulture e AGTU.

Il 30 dicembre 2019 (il 3 gennaio 2020), dalle 15, La Basilica di Santa Maria degli Angeli e il Museo della Porziuncola, costo 8 euro ingresso escluso. Il 28 dicembre 2019 e in replica il 4 gennaio 2020, sempre alle 15 e al costo di 10 euro ingresso escluso, Natale e Natività nei dipinti di Giotto. L’ingresso è dalla Basilica Inferiore di San Francesco. Info e prenotazioni obbligatori ai seguenti numeri Tel. 075 815227 – 075 815228 – Cell. 3393390103.

Il 28 Dicembre 2019 e 4 Gennaio 2020, dalle 15, “Assisi Sotterranea”, visita guidata del Foro e delle Domus Romane. L’evento è gratuito. Il 29 dicembre 2019 e 5 gennaio 2020, alle 11.30 e 14.30, visita guidata della Rocca Maggiore (la visita è inclusa nel costo del biglietto di ingresso).

Foto in evidenza, di repertorio © Mauro Berti