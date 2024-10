Carrozzelle 2024 ad Assisi, il 3 ottobre giornata speciale per Casoria e Serafico

Attrazioni completamente gratuite per tutti i ragazzi ospiti delle due strutture

(Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi di tutto il comprensorio, wwww.assisieventi.it) Continuano fino al 6 ottobre le carrozzelle ad Assisi 2024, ubicate nella zona del Lyrick a Santa Maria degli Angeli, e con tante attrazioni per grandi e piccini nel piazzale adiacente al Pala Eventi, con sullo sfondo lo splendido scenario della città di Assisi.

Un appuntamento immancabile ormai da tantissimi anni nella città Serafica e che – dopo il taglio del nastro in differita avvenuto sabato 28 settembre – vedrà anche una speciale giornata dedicata ai ragazzi dell’Istituto Lodovico Casoria e dell’Istituto Serafico di Assisi in programma per il 3 ottobre alle ore 15.30. Una giornata sociale con le attrazioni messe a disposizione dagli operatori del Luna Park completamente gratuite.

Alle carrozzelle ad Assisi 2024 sono presenti tantissime attrazioni. Oltre a quelle ‘tradizionali’, molte novità e prelibatezze per tutti i gusti: le famiglie potranno trovare il Drago, gli scivoli, il tagadà, il tappeto volante e gli specchi, la pista degli autoscontri e i giochi acquatici; e poi ci sono le giostre per bambini, la pesca e lo stand con le dolcezze tipiche di questo tipo di giostre.

