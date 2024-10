A partire da ottobre offerte per tutti i gusti, i dettagli e come prenotare

Tornano i laboratori teatrali per ragazzi e adulti del Piccolo Teatro degli Instabili: a partire da ottobre 2024 “Il ritmo del lento passaggio”, laboratorio in programma tutti i lunedì dal 14 ottobre dalle 17 alle 19 al Piccolo Teatro degli Instabili ispirato a “Il signore delle Mosche” di William Golding, un percorso creativo e formativo dedicato agli adolescenti che vogliono esplorare il mondo del teatro attraverso una delle opere più intense e provocatorie della letteratura contemporanea. I ragazzi avranno l’opportunità di confrontarsi con temi complessi come il potere, la paura, la perdita dell’innocenza e il conflitto tra civiltà e istinto. Attraverso le tecniche del teatro, esploreremo i caratteri dei protagonisti e le dinamiche del gruppo, ponendo particolare attenzione alla costruzione di un racconto corale.

Inoltre, dal 16 ottobre tutti i mercoledì dalle 17 alle 18, “Piccoli attori crescono”, un laboratorio teatrale per bambine e bambini che mira a stimolare creatività ed espressività. Un percorso ludico-formativo che coinvolge i partecipanti nella creazione di una messa in scena finale che racconti l’immaginario dei giovani attori e delle giovani attrici. I giochi che strutturano il laboratorio si basano su tecniche di pedagogia teatrale modulate in funzione delle diverse età evolutive e sono volte a sviluppare un’armonia nelle relazioni, migliorare la consapevolezza delle emozioni, sperimentare auto efficacia nella creatività espressivo-narrativa attraverso voce e corpo.

I laboratori teatrali per ragazzi e adulti del Piccolo Teatro degli Instabili prevedono anche il corso per adulti, dal 14-15 ottobre, Gioia Collettiva, tutti i lunedì e i martedì dalle 20:30 alle 23:30 e gruppo extra tutti i martedì dalle 18:30 alle 20:30 sempre al Teatro. Il laboratorio per adulti è un “laboratorio di espressione, comunicazione e immaginazione teatrale da perseguire con tutti i mezzi possibili: danza, canto, parola, poesia, immaginario, pensiero, desiderio. Una comunità creatrice che lavora intensamente per un giorno alla settimana, rispetta la fragilità e incentiva il coraggio, offrendo supporto alla ricerca di ognuno dei partecipanti. Il laboratorio prevede esercitazioni col testo (prosa, racconto) improvvisazioni fisiche e vocali, in vista di una rappresentazione alla fine del percorso”. Per informazioni e prenotazioni, Tel. 333 7853003 – 075 816623; info@teatroinstabili.com e

