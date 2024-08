Cinema alla Rocca, al via le proiezioni all’aperto fino all’8 settembre

Come anticipato da Assisi News (ma nel frattempo sono intervenute alcune modifiche e cambi di programma), arriva ad Assisi la rassegna Cinema alla Rocca, che comincia con “C’è ancora domani”, il film di Paola Cortellesi più visto e premiato dell’anno e si chiude con la commedia “Fratelli Ferretti contro Real Madrid”, passando per grandi titoli come “Perfect Days”, “Povere creature”, “Romeo è Giulietta”, “I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà”, “Food for profit”, “Io capitano”, “Buena vista social club” e capolavori come “Fratello Sole, Sorella Luna” di Franco Zeffirelli.

Dal 7 agosto all’8 settembre prossimi, la Rocca Maggiore di Assisi si trasforma in un grande cinema a cielo aperto, con la proiezione di 24 pellicole nel suggestivo Giardino degli Incanti. Una grande novità di “Assisi Estate 2024”, cartellone di eventi promosso dal Comune di Assisi, in collaborazione con diverse realtà associative e culturali del territorio, in questo caso con il Cinema Esperia di Bastia Umbra. 4 “L’idea – spiega Fabrizio Leggio, assessore al turismo di Assisi – è quella di offrire a cittadini, visitatori e turisti uno spazio suggestivo e insolito, in cui poter godere all’aperto di alcune delle migliori proiezioni cinematografiche dell’anno, oltre a grandi classici e a pellicole che hanno lasciato un segno nella storia del cinema, anche affrontando temi di rilievo sociale e culturale. Un modo per far viver e valorizzare ancora di più gli spazi della Rocca Maggiore di Assisi, cuore pulsante dell’estate assisana”.

In alcune serate di Cinema alla Rocca (9, 17, 22 e 31 agosto e 6 settembre), sono previsti incontri introduttivi ai film, a cura del presidio “Libera – Mario Francese” di Assisi. In particolare, il 9 agosto per “I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà” interverrà il giornalista e scrittore Giovanni Dozzini e il 31 agosto per “Alla mia piccola Sama” ci sarà Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Gli spettacoli inizieranno tutti alle ore 21.15, il biglietto ha un costo di 6 euro ed è acquistabile al botteghino, allestito sul luogo della proiezione (Giardino degli Incanti, Rocca Maggiore).

La programmazione di Cinema alla Rocca è la seguente: 7 agosto C’è ancora domani; 8 agosto Anatomia di una caduta; 9 agosto I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà; 10 agosto Io capitano; 11 agosto Yuku e il fiore dell’Himalaya; 14 agosto Perfect Days; 15 agosto Romeo è Giulietta; 16 agosto Buena vista social club; 17 agosto Food for profit; 18 agosto Un mondo a parte; 21 agosto Palazzina Iaf; 22 agosto Letizia Battaglia – Shooting the Mafia; 23 agosto Gloria!; 24 agosto Povere creature!; 25 agosto La zona d’interesse; 28 agosto La chimera; 29 agosto Fratello Sole, Sorella Luna; 30 agosto Volare; 31 agosto Alla mia piccola Sama; 4 settembre Fela – Il mio Dio vivente; 5 settembre Confidenza; 6 settembre Una femmina; 7 settembre Zamora; 8 settembre Fratelli Ferretti contro Real Madrid.

Foto di Achim Ruhnau | via Unsplash

