Cinema alla Rocca Maggiore: nell’estate ad Assisi, tra luglio e agosto, 24 proiezioni: il programma

Ad Assisi centro storico (e frazioni sparse) torna il cinema, anche se solo per l’estate e alla Rocca Maggiore. È un evento su Facebook a svelare il programma di Cinema alla Rocca: nell’estate 2024 ad Assisi, tra luglio e agosto, sono in programma 24 proiezioni dal 7 agosto all’8 settembre. Le “migliori proiezioni cinematografiche dell’anno”, come da presentazione dell’evento, si terranno nel suggestivo Giardino degli Incanti, con l’apertura della biglietteria alle ore 20.30 e l’inizio proiezione alle ore 21:15. Il biglietto ha un costo di 6 euro, e l’iniziativa è a cura del Comune di Assisi in collaborazione con Cinema Teatro Esperia.

Questo il programma di Cinema alla Rocca edizione 2024:

7 agosto – C’è ancora domani

8 agosto – Anatomia di una caduta

9 agosto – I bambini di Gaza – Sulle onde della libertà

10 agosto – Io capitano

11 agosto – Yuku

14 agosto – Perfect Days

15 agosto – Romeo è Giulietta

16 agosto – Buena vista social club

17 agosto – Alla mia piccola Sama

18 agosto – Un mondo a parte

21 agosto – Palazzina Laf

22 agosto – Letizia Battaglia – Shooting the Mafia

23 agosto – Gloria!

24 agosto – Povere creature!

25 agosto – La zona d’interesse

28 agosto – La chimera

29 agosto – Fratello Sole e Sorella Luna

30 agosto – Volare

31 agosto – Food for profit

4 settembre – Fela – Il mio Dio vivente

5 settembre – Confidenza

6 settembre – Una femmina

7 settembre – Zamora

8 settembre – Fratelli Ferretti contro Real Madrid

