Furti in bar e supermercati: 36enne finisce in carcere per un’aggravamento della misura.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi hanno eseguito – nei confronti di un 36enne – un provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia – Sezione Penale con il quale è stata disposta la revoca dell’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria e la contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

A carico dell’uomo, uno straniero residente da diversi anni in Italia, nei mesi scorsi era già stato emesso un provvedimento con il quale era stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per il reato di furto aggravato. Alla fine dello scorso mese l’indagato, in concorso con altro, si rendeva responsabile di plurimi reati contro il patrimonio nonché di una serie di furti in bar e supermercati ubicati nelle zone di Bastia Umbra ed Assisi; all’esito dell’udienza di convalida veniva applicata la misura in carcere. All’esito di quanto rappresentato dalla P.G. questo Ufficio chiedeva l’aggravamento della misura in atto.

Il Giudice, analizzati i fatti, valutata la reiterazione dei reati e la violazione della misura disponeva la detenzione in carcere. I militari guidati dal capitano Vittorio Jervolino, dopo averlo rintracciato a Perugia e al termine delle formalità di rito, lo hanno accompagnato presso il carcere di Perugia-Capanne.

Foto di Katelyn Greer | via Unsplash

© Riproduzione riservata