Cinema sotto le stelle ad Assisi il 25 e il 26 giugno: doppia proiezione

Cinema sotto le stelle ad Assisi il 25 e il 26 giugno 2021 alle 21. L’evento organizzato dal Centro Pace e Bambini nel Deserto, in collaborazione con Cinéma du Desert, è gratuito e aperto a tutti. Si terrà al Campo dei Balestrieri e prevede la proiezione di due docufilm: Antropocene (il 25 giugno) e Watermark (il 26 giugno). Possibile prenotarsi a questo link.

Antropocene, di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky, è “un racconto sulle incisive trasformazioni che la mano dell’uomo ha impresso sulla Terra negli ultimi 10.000 anni di storia, tanto da far parlare gli scienziati di una nuova era chiamata, appunto, Antropocene. Una fase nella scala geologica in cui l’uomo ha portato il pianeta oltre i suoi limiti naturali. Un grandioso progetto fotografico e registico, accompagnato dalla voce narrante dell’attrice Alba Rohrwacher, che conduce il pubblico in un viaggio spettacolare attraverso deserti, oceani, fossili, foreste, biodiversità di piante e animali”.

WATERMARK, di Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky, “racconta la eterna interazione, dalla lotta alla simbiosi, fra l’uomo e l’acqua andando oltre i codici del normale documentario e unisce diverse storie da tutto il mondo, che parlano del nostro rapporto con l’acqua: come siamo attirati da essa, che cosa ci insegna, come la utilizziamo e quali sono le conseguenze di tale uso”.

“L’iniziativa, presentata anche a Perugia, Rovereto, Trento, Modena e Feltre, si intitola “Obiettivo sostenibile: cinema e nuovi modelli in-formativi per una cittadinanza attiva” e vuole raccontare gli obiettivi dell’Agenda 2030. Un’occasione per sensibilizzare su temi importanti che riguardano tutti e che sono la base delle attività del Centro Pace sia nei Paesi in Via di Sviluppo che sul territorio. Due belle serate di cinema sotto le stelle ad Assisi – conclude Caterina Costa, presidente del Centro Pace – per guardare con occhi diversi anche l’ambiente che ci circonda”.

Foto in evidenza, Aneta Pawlik/Unsplash

© Riproduzione riservata