Con il cuore 2020, il concerto ad Assisi per la solidarietà fa centro (foto e video)

Grande successo per l’evento di solidarietà “Con il Cuore 2020, nel nome di Francesco”. I proventi sono per le mense francescane in Italia e le famiglie colpite economicamente dal coronavirus. Condotto in diretta su Rai1 Carlo Conti, insieme a Gianni Morandi dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, l’evento ha visto anche alcuni fuori programma, come un “palleggiamento” dei frati con Morandi e Conti e un toccante omaggio del collega bolognese allo scomparso Lucio Dalla. Un ompegno premiato dagli ascolti: il concerto ha registrato 3.209.000 spettatori pari al 14.2% di share, miglior risultato tra le reti. (Continua dopo il video)

Con il cuore 2020, evento benefico che da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà, è stata una serata unica che ha unito musica, cultura e spiritualità. Presenti anche alcuni testimoni di solidarietà e fraternità. Il programma andrà in onda in replica domenica 5 luglio alle 16 sempre su Rai1.

Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati “Con il Cuore, nel nome di Francesco” con SMS e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 15 luglio. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; sarà di 5 euro al 45515 per ciascuna chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; e 5/10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali. Sarà possibile anche chiamare il numero verde 800.386.386 dove si potrà ricevere l’immaginetta con la preghiera semplice di San Francesco.

Con il cuore 2020 è una iniziativa promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Alla sua realizzazione ha contribuito Poste Italiane. La produzione del programma “Con il Cuore, nel nome di Francesco” è affidata alla Rai con il patrocinio di Provincia di Perugia e Comune di Assisi. Partner dell’iniziativa l’emittente radiofonica Radio Subasio.

Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti visita il sito www.conilcuore.info.

Foto Andrea Cova/San Francesco.org