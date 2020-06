Forza Italia Assisi, per le amministrative in lista “capacità e competenza”

Nella serata del 9 giugno il coordinamento locale di Forza Italia Assisi ha avuto il piacere di incontrare il Coordinatore Regionale di Forza Italia Umbria Andrea Romizi, il Vice Presidente della Giunta Regionale Roberto Morroni, insieme al Coordinatore Provinciale di Perugia Laura Buco.

“Quello di ieri – scrive il coordinatore di Forza Italia Assisi Leonardo Paoletti – è stato il secondo incontro svoltosi in Assisi, preceduto da quello conviviale del 28 febbraio scorso, che è stato occasione di confronto sulle tematiche della recente emergenza pandemica, e soprattutto delle conseguenze sociali ed economiche che la popolazione sta subendo, oltre ad affrontare tematiche politiche riferite alla prossima scadenza elettorale delle Comunali 2021. Emergenza, quella della pandemia, che ha richiamato ad una maggiore consapevolezza dell’importanza del futuro quinquennio amministrativo per la città di Assisi”.

“Confortante la constatazione di un primo incontro tenutosi nella serata di venerdì 5 c.m. con i partiti di centro destra; Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, oltre ai raggruppamenti civici protagonisti della precedente tornata elettorale e riconducibili alla coalizione dei moderati, i quali congiuntamente hanno espresso la volontà di dare vita ad un progetto comune di rinnovamento, ma soprattutto di qualità e competenza, degno del nome di Assisi. Forza Italia Assisi – dice ancora Paoletti -sarà pronta per tale importante appuntamento, mettendo in campo le proprie capacità ed opportunità aperte anche dal recente successo elettorale Regionale, ulteriore dimostrazione che la coalizione dei moderati e dei partiti alleati di centro destra uniti vince e sa governare”.

“Il coordinatore Regionale Andrea Romizi, chiudendo la riunione – la parte finale della nota – ha voluto sottolineare l’importanza della scelta dei candidati per la lista di Forza Italia da presentare alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Assisi, che dovranno racchiudere capacità, competenza, e sensibilità, per un ruolo di alta responsabilità. Doti indispensabili per servire al meglio la comunità di Assisi”.