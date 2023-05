Con il cuore 2023, successo di ascolti e solidarietà (foto+video)

Vincono la musica e la solidarietà: è un successo di ascolti la serata di Con il cuore 2023 – Nel nome di Francesco: sul palco del sagrato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi i duetti di Nek e Francesco Renga, la voce di Fiorella Mannoia, i grandi successi dei Pooh, Supereroi di Mr Rain, tra i tormentoni della stagione estiva, e la voce di Ami Stewart con God of Love, una canzone ispirata al discorso di Benedetto XVI a Ground Zero che verrà lanciato da oggi con un video girato all’interno dell’Eremo delle Carceri ad Assisi, nella Porziuncola di Santa Maria degli Angeli e a Piandarca di Cannara e che ha visto la partecipazione anche del coro ‘Voci bianche – Coro Aurora’ Associazione Corale Città di Bastia.

Con il cuore – Nel nome di Francesco ha registrato nella presentazione 3.749.000, 18,96% e nel programma 2.899.000 telespettatori, share 17,72%, battendo la concorrenza del film Yesterday su Canale 5 (ha ottenuto 1.363.000 spettatori, 8,44% share), DiMartedì su La7 (1.241.000 spettatori, 7,59% share), Fuori dal coro su Rete 4 (987.000 telespettatori, share 7,11%), Cartabianca su Rai 3 (962.000 spettatori, 6,04% share) e Max Angioni: Miracolato su Italia 1 (959.000 telespettatori, share 6,08%). (Continua dopo il video – link diretto)

Con Con il cuore 2023 i frati di Assisi si fanno prossimi alle popolazioni colpite dalle alluvioni delle ultime settimane in Italia, tramite la comunità dei frati francescani di Faenza. In totale sono 19 i progetti sostenuti in 9 Paesi diversi: tra gli altri, le mense francescane in Italia, la popolazione siriana colpita dal terremoto lo scorso febbraio e le missioni francescane nel mondo – in Argentina, Madagascar, Togo, Siria, Burkina Faso, India, Venezuela e Sud Sudan. Sul palco al fianco di Carlo Conti anche frati e suore impegnati in prima linea nell’accoglienza e nella cura degli ultimi. “L’Italia è il paese del bene. La serata ‘Con il cuore 2023, nel nome di Francesco’ vissuta ieri ad Assisi è stata un successo di donazioni e ascolti. È il cuore grande degli italiani che batte forte – ha dichiarato il coordinatore dell’evento, padre Enzo Fortunato –. Record di ascolti degli ultimi sei anni: 2.899.000 spettatori pari al 17.7% di share. Un grazie al direttore Intrattenimento Prime Time RAI, Marcello Ciannamea, alla grande famiglia Rai che in questi giorni, con i suoi programmi televisivi e radiofonici, ha sensibilizzato gli italiani a donare “Con il Cuore”. Un grazie a Carlo Conti, agli artisti e alle testimonianze che si sono succedute sul palco. Ma il grazie più grande va agli italiani che stanno donando con grande affetto e sensibilità, siamo certi che continueranno a farlo inviando sms al 45515».

Per aiutare fino al 15 luglio si possono donare 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile.

