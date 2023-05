Con il cuore 2023, tutto pronto per il concerto benefico da Assisi

Nek e Francesco Renga, Fiorella Mannoia, i Pooh al gran completo, Mr. Rain e Amii Stewart. Sono questi i cantanti che si esibiranno a Con il cuore 2023, la maratona di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi per i poveri del nostro Paese e i dimenticati del mondo. Quest’anno verranno sostenuti 19 progetti in 9 Paesi diversi, tra gli altri, le mense francescane in Italia, la popolazione siriana colpita dal terremoto lo scorso febbraio e le missioni francescane nel mondo. Non mancherà un sostegno concreto ai cittadini colpiti dalle alluvioni di metà maggio. “Siamo accanto alle popolazioni che soffrono per l’alluvione, a chi non arriva a fine mese o a fine giornata – ha dichiarato il coordinatore dell’evento, padre Enzo Fortunato -. Siamo accanto ai terremotati in Siria e ai malati del Burkina Faso, una delle nazioni più povere al mondo dove siamo impegnati in prima linea con un ospedale francescano per lenire le ferite di chi soffre. Lo sguardo di Francesco è inclusivo e ci propone la strada della solidarietà, non resta che percorrerla tra gli ultimi, per gli ultimi, con gli ultimi”.

A Con il cuore 2023 Amii Stewart si esibirà con una canzone intitolata “God of love”: il video musicale, che sarà online dopo l’esibizione, è stato girato all’interno dell’Eremo delle Carceri ad Assisi, nella Porziuncola di Santa Maria degli Angeli e a Piandarca di Cannara, luogo della predica agli uccelli di San Francesco d’Assisi. La produzione esecutiva è stata curata dall’Associazione Proscenium di Assisi, con il patrocinio del Comune di Assisi, con la Produzione di Piero Rosati ed in collaborazione con la Provincia Serafica Ofm di San Francesco d’Assisi e con il Comune di Cannara. “Aver fatto parte di questo progetto – dichiarano dall’Associazione Proscenium di Assisi – ci ha riempito di orgoglio. I luoghi scelti sono molto suggestivi e si fondono perfettamente con il testo della canzone, messo in musica dal compositore fiorentino Beppe Dati, che riprende le parole del discorso che Papa Ratzinger tenne il 20 aprile 2008 a New York, a Ground Zero, davanti alle rovine delle Torri Gemelle, le stesse che anche papa Francesco lesse durante l’incontro interreligioso a New York il 25 settembre 2015. Lavorare con una professionista come Amii Stewart è stato un piacere ed un onore. Vogliamo ringraziare per il supporto e la professionalità – concludono – i maestri della ‘ProSceniUm Orchestra’ e i bambini del coro ‘Voci bianche – Coro Aurora’ dell’Associazione Corale Città di Bastia Aps”.

Con il cuore 2023, condotto da Carlo Conti, verrà trasmesso in diretta dal sagrato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d'Assisi, martedì 30 maggio alle 21.25 su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay. Per partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515: fino al 15 luglio è possibile donare 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

I PROGETTI SOSTENUTI DA CON IL CUORE 2023

ITALIA: sussidi alle mense francescane di Bologna, Milano, Napoli e Pescara e alla mensa della Caritas “San Paolino” di Firenze.

Aiuto alla “Casa della Carità Fraterna” della Confraternita di San Giovanni Battista di Perugia, che offre accoglienza e rifugio gratuito a quanti ne hanno bisogno, e alla “Casa della Mamma” di Roma, casa-famiglia che offre ospitalità e supporto a giovani ragazze madre, con i propri bambini, in difficoltà.

Sostegno alla Società Agricola Cooperativa Sociale “La Semente” di Spello (PG), cooperativa che ha come obiettivo l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale a favore di giovani ragazzi affetti da autismo.

Emilia Romagna: aiuti per ristrutturare le case delle famiglie meno abbienti rese inagibili dall’alluvione.

SUD SUDAN: ricostruzione dell’Istituto Tecnico Professionale diocesano a Malakal per offrire ai giovani, ragazzi e ragazze, una preparazione come saldatori, elettricisti e falegnami.

Costruzione di un centro sportivo per la parrocchia di St. Martin de Porres, a Malakal, per favorire l’aggregazione e l’educazione dei giovani.

VENEZUELA: ristrutturazione del Centro di Formazione Pastorale dell’Arcidiocesi di Maracaibo, struttura che funge da luogo di formazione e incontro per le 54 Caritas parrocchiali del territorio.

Contributo per la ristrutturazione degli spazi messi a disposizione dalla Diocesi di Merida per la realizzazione di attività socio-caritative, per l’aggregazione dei ragazzi e per la dimora della comunità francescana.

INDIA: realizzazione di una cucina per la casa “Alphonsa Snehanivas” di Kerala, centro di accoglienza che ha come primo obiettivo quello di salvare ed educare orfani e bambini di strada.

BURKINA FASO: finanziamento per la realizzazione della seconda fase del progetto di costruzione del Centro per donne e bambini vulnerabili di Kongoussi, struttura dedita all’educazione e alla formazione di donne e ragazzi. Contributo per garantire un salario a infermieri e medici del Centro Medico San Massimiliano Kolbe di Sabou.

ARGENTINA: allestimento di un laboratorio di analisi delle acque per formare ragazzi e fornire acqua potabile al villaggio di Olta.

SIRIA – CUSTODIA DI TERRA SANTA: finanziamento per la ricostruzione delle case danneggiate dal terremoto in Siria dello scorso febbraio nei villaggi di Knayeh, Yacoubieh e Gidaiedeh.

TOGO – CENTRO MISSIONARIO DIOCESI DI ASSISI: contributo per la ricostruzione della strada per accedere alla struttura socio-sanitaria “Provvidenza Madre Agnese”, associazione che si prende carico e assiste bambini e giovani portatori di handicap.

MADAGASCAR: potenziamento dei percorsi di formazione e inclusione scolastica per i ragazzi del quartiere Antohomadinika, nella capitale del paese Antananarivo.

Anche per Con il cuore 2023 il Maestro Claudio Cutuli rinnova il suo consueto appuntamento con la solidarietà, rappresentando su tela “Il presepe di Greccio”, tredicesima delle ventotto scene del ciclo con le Storie di san Francesco, dipinte da Giotto tra il 1290 e il 1295. Il foulard è stato realizzato appunto per la maratona benefica in diretta domani alle 21.25 su Rai1 dalla Chiesa Superiore della Basilica di san Francesco in Assisi per raccogliere fondi in favore delle missioni francescane.

L’affresco racconta di come Francesco, in memoria del Natale di Cristo, trovandosi a Greccio ordinò “…che si apprestasse il presepe, che si portasse il fieno, che si conducessero il bue e l’asino; e predicò sulla natività di Gesù. Mentre teneva la sua orazione, un cavaliere scorse il Gesù Bambino, deposto sulla mangiatoia”. Cutuli ha creato un manufatto nel rispetto dell’ambiente, con tinte e filati naturali, frutto di selezionate e ricercate materie prime.

L’uso delle fibre e dei colori naturali è, infatti, la caratteristica di un’attività che affonda le sue radici nel 1838 e che prosegue da sette generazioni. Per questo foulard sono stati utilizzati colori naturali quali il guado per il blu, la Robbia tinctoria per il rosso, la Ginestrella dei carbonai e la Camomilla dei tintori per il giallo, mentre per i colori bruciati e le varie sfumature è stato utilizzato il mallo di noce.

Per il filato è stata utilizzata l’ortica, una pianta che il Maestro Cutuli apprezza ed utilizza spesso, anche per il significato intrinseco che trasmette. Il filato di ortica è, infatti, il simbolo di una grande forza, di ostinazione alla Vita e di Rinascita. Apparentemente ruvida e urticante, si dimostra, invece, dal cuore molto morbido. È una pianta che con la sua pertinacia ci offre un grande esempio di coraggio e di caparbietà e ci dimostra che si può reagire alle prove difficili a cui spesso la vita ci sottopone. In occasione del concerto “Con il Cuore” che si svolgerà domani, 30 maggio, nella piazza superiore di San Francesco si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità in via Merry del Val, in via San Francesco e Borgo San Pietro. Dalle 14 alle 24 è stabilito il divieto di sosta in via Merry del Val, in via San Francesco e fino a Palazzo Vallemani, via Borgo San Pietro, piazza San Pietro, largo Gregorio IX, via Padre Domenico Stella, via Giorgetti, piazza inferiore San Francesco, via Frate Elia. Dalle 18 alle 24 e comunque fino al termine della manifestazione è deciso il divieto di transito in via Merry del Val, via San Francesco, largo Gregorio IX, via Padre Domenico Stella, via Giorgetti, piazza inferiore San Francesco, via Frate Elia.

