Cortile di Francesco 2024: da domani riprendono gli appuntamenti

Riprende domani, giovedì 12 settembre, “CorporalMente”, il Cortile di Francesco 2024. Dopo l’anteprima con Alessandro Baricco, in una serata organizzata in collaborazione con Umbria Green Festival, l’evento culturale promosso dai frati del Sacro Convento, arrivato alla decima edizione, entra nel vivo con i quattro giorni centrali (12-15 settembre). In programma incontri con le scuole, convegni, spettacoli e tanto altro. (Continua dopo il video – link diretto)

Ad aprire la giornata di domani sarà il panel dal titolo “Vogliamoci bene”, alle ore 10 nella Sala Cimabue del Centro convegni Colle del paradiso. Un incontro, organizzato in collaborazione con Area4 Group, pensato in particolare per le scuole sul tema della felicità, del rapporto con il cibo, con il proprio corpo e delle relazioni nello sport. Ad intervenire saranno Barbara Carli, CEO e fondatrice di Area4, Michele Cipiciani, biologo nutrizionista, Mauro Mario Mariani, medico nutrizionista e divulgatore, e fra Simone Tenuti, OFMConv, responsabile della pastorale giovanile per il Sacro Convento. L’incontro si chiuderà con un momento di attività fisica nel Giardino del Maestro di San Francesco, nei pressi della Basilica.

Gli appuntamenti del Cortile di Francesco 2024 riprenderanno nel pomeriggio, alle 16, con un tema di attualità: il rapporto tra pubblico e privato nella sanità umbra (“Una questione di cura”), alle 18 con la lectio di Luca Sommi dal titolo “Viaggio nelle bellezze”, alle 19 con “Bellezze da gustare: felicità e stupore nel pellegrinaggio ai luoghi dello spirito” (in collaborazione con Trenitalia, Gruppo Ferrovie dello Stato italiane). A chiudere la prima giornata, alle 21.30, sarà “La sagra della primavera”, spettacolo di danza contemporanea su musiche di I. Stravinskij, dell’ODA Dance Company guidata dal ballerino e coreografo Ermanno Sbezzo nella suggestiva cornice del prato della chiesa superiore della Basilica.

La piazza inferiore si animerà con le attività del “Cortile nel Cortile”: oltre allo street food, tre scultori del legno lavoreranno ad altrettante opere ispirate al tema delle Stimmate, mentre un infopoint sarà a disposizione dei visitatori; sarà anche possibile incontrare il direttore della rivista San Francesco Patrono d’Italia, fra Riccardo Giacon, OFMConv, e ricevere degli insights su buone pratiche di sostenibilità quotidiana grazie alla collaborazione con il Centro Laudato si’ di Assisi. Sempre in piazza, ci saranno due punti stampa in collaborazione con le redazioni di Umbria TV e del Corriere dell’Umbria. Copie gratuite del quotidiano saranno a disposizione dei visitatori.

Infine, per la prima volta, in via del tutto eccezionale, la vetrata istoriata con l’impressione delle stimmate di san Francesco sulla loggia del Sacro Convento sarà illuminata in questi giorni del Cortile di Francesco 2024 a partire dall’imbrunire.

