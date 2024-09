DeMusicAssisi 2024 sempre sold out: oltre 3.000 persone in cinque giorni e a Natale arriva la “winter edition”

Oltre 3mila spettatori in cinque giorni, provenienti da tutta Italia ed Europa, per DeMusicAssisi 2024, festival di musica medievale che si è svolto ad Assisi dal 15 al 20 agosto scorsi. Un successo straordinario per un evento unico in Umbria e tra i pochi del genere in Italia che, per il secondo anno consecutivo, ha visto gruppi musicali di rilievo internazionale esibirsi in un luogo in cui il Medioevo vive ancora, con l’obiettivo di rendere “pop” e far conoscere a tutti la musica antica. La manifestazione – promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars – ha proposto oltre 20 appuntamenti gratuiti.

Un viaggio nel tempo, attraverso repertori musicali fra il XIII e il XV secolo, conferenze musicologiche, incontri con storici, laboratori, spettacoli itineranti e persino dj set di medieval music. All’interno della rassegna anche una mostra-mercato dedicata agli strumenti antichi e all’arte dei liutai. Tutte le iniziative hanno registrato il sold out, richiamando un pubblico trasversale, composto da target diversi. Non solo appassionati del settore giunti ad Assisi proprio per vivere il festival, ma anche visitatori e turisti rimasti incantati dal fascino della musica medievale, che ad Assisi è viva e contemporanea.

“DeMusicAssisi 2024 – sottolineano Stefania Proietti e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore al turismo di Assisi – si è confermato un progetto attrattivo e di grande rilievo culturale, capace di valorizzare una tradizione e un’eccellenza di Assisi, coniugando storia, arte, musica, cultura, aggregazione e spiritualità. Rappresenta un nuovo e ulteriore attrattore culturale e turistico per la nostra città e siamo a già a lavoro per una ‘winter edition’ del festival nell’ambito del programma del Natale ad Assisi, oltre che per che per l’edizione 2025”.

“Il festival – evidenziano i direttori artistici Massimiliano Dragoni e Luca Piccioni – è cresciuto e si è consolidato, con tutti gli eventi sold out e persone venute appositamente ad Assisi, tanto che sono rimaste per l’intera settimana, partecipando a tutte le iniziative proposte. Grande entusiasmo anche da parte dei gruppi musicali, a loro agio in città e all’interno della manifestazione, con un pubblico sempre folto, intergenerazionale e caloroso. Siamo già pronti per l’edizione invernale e a lavoro per quella del 2025, che sarà incentrata su poesia e natura nel Medioevo”. DeMusicAssisi 2024 è andato molto bene anche sui canali web e social ufficiali, nati a giugno scorso nell’ambito della strategia di promozione della manifestazione attivata dal Comune di Assisi. Dal primo luglio al 21 agosto 2024, il sito internet www.demusicassisi.it ha registrato oltre 3mila visualizzazioni e circa 1.300 utenti totali. La pagina Facebook ha segnato circa 1,3 milioni di impression, raggiunto 322mila persone e ottenuto oltre 4mila follower, mentre il profilo Instagram ha segnato circa 1.300 follower e oltre 4mila visite. (AssisiNews ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

© Riproduzione riservata