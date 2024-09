Il Medioevo a Valvasone parla umbro: Rodolfo Mantovani direttore artistico

Un umbro direttore artistico in Friuli Venezia Giulia. Lui è Rodolfo Mantovani, di Bastia Umbra, che ha recitato per Elisa di Rivombrosa, è apparso in diverse produzioni televisive ed è stato direttore artistico di Perugia 1416. A giugno è stato scelto dal Grup Artistic mi Furlan per la 32esima edizione del Medioevo a Valvasone. “Si tratta di un salto di qualità per l’organizzazione che si affida a uno dei maggiori esperti nelle rievocazioni storiche. La sua esperienza in Umbria, con i suoi borghi medievali, è stata determinante nella scelta degli organizzatori”, si legge in una nota.

Oltre alla direzione artistica del festival, a Mantovani spetterà anche il ruolo di regista del Teatro dei Misteri: l’organizzazione non ha ancora svelato il titolo e il tema degli spettacoli di quest’anno. L’altra grossa novità – l’inizio della manifestazione con una giornata di anticipo, a partire dal giovedì – prevede un ulteriore spettacolo per aprire le danze, legato al tema principale ma con il fuoco come elemento protagonista: “Fulgor Noctis”.

La 32esima edizione di Medioevo a Valvasone si svilupperà da giovedì 5 a domenica 8 settembre. I quattro giorni di eventi debutteranno, giovedì 5, con gli spettacoli infuocati del Fulgor Noctis, con mangiafuoco e giocolieri che si esibiranno in imperdibili prove d’abilità tra le fiamme nella piazza del Castello. La manifestazione proseguirà, venerdì 6, in tutto il borgo e con uno dei fiori all’occhiello la Cena medievale che, come ogni anno, propone un menù che riprende nei dettagli quello di un vero banchetto dei nobili di Valvasone. Nel frattempo, fino a domenica sera, le vie, le piazze e calli di Valvasone, come il grande brolo racchiuso nelle mura, saranno animati da un andirivieni di personaggi che sembrano aver attraversato 600 anni di storia per giungere fin qui: dai falconieri ai soldati, dai mercanti agli artigiani di mestieri ormai dimenticati, dai cavalieri alle dame.

