“Parole in Musica. Sulle orme di San Francesco”, domani escursione ad Assisi

Sabato 17 ottobre dalle 9 andrà in scena il percorso con intermezzo musicale “Parole in Musica. Sulle orme di San Francesco” ad Assisi – dall’Eremo delle Carceri agli Stazzi e ritorno. Il programma prevede alle 9 il ritrovo dei partecipanti presso l’ampio parcheggio situato 300 m a valle dell’eremo delle Carceri (da Assisi seguire le indicazioni per il Monte Subasio). Alle 9.30 l’inizio dell’escursione, attraversando uno dei luoghi che meglio conserva il ricordo dei tempi di Francesco: l’Eremo delle Carceri, incastonato sul fianco della montagna tra fitte leccete.

Proseguendo nel bosco attraverso viottoli scoscesi raggiunger in località Stazzi si prenderà la via del ritorno attraverso i rimboschimenti di pino nero realizzati nel secolo scorso. Alle 13.30 il ritorno al parcheggio e fine dell’escursione “Parole in Musica. Sulle orme di San Francesco”. Per partecipare all’iniziativa, gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili, è obbligatoria la prenotazione a Ufficio del Turismo 075.8138680. Info sul percorso: difficoltà, medio-facile; lunghezza, circa 7 km; dislivello, circa 300 metri; categoria, escursionistico. Sono in programma intermezzi audio musicali a cura di Michele Capece. Tutte le attività seguiranno un rigido protocollo di sicurezza Covid Free. In caso di cattive condizioni meteo gli eventi saranno spostati in altra data, previo avviso ai partecipanti.

L’iniziativa è organizzata da Humbria²O all’interno de “La cultura non si ferma”, un progetto di diffusione della cultura e del patrimonio umbro, in presenza e in digitale, per rispondere all’emergenza che stanno vivendo i luoghi della cultura a causa del COVID 19 e per supportare famiglie, scuole e docenti, residenti, non residenti e svantaggiati nella conoscenza e nella fruizione attiva del patrimonio culturale e naturalistico della Regione.

“La mission che ci si prefigge – spiegano gli organizzatori – è quella di coinvolgere l’asset della cultura, dei Musei e dei Territori di riferimento, nella realizzazione dei contenuti, approfittando del desiderio che ciascuno di noi ha di voler contribuire, fare qualcosa per gli altri, voler partecipare anche solo emotivamente”.