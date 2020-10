Auto sbanda in zona Pincio ad Assisi, tre feriti in ospedale

Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso

AGGIORNAMENTO ORE 18 Auto sbanda e finisce contro due alberi, disagi nella zona della circonvallazione ad Assisi. Nei pressi del Pincio si è verificato il curioso incidente, che ha visto tre persone ferite trasportate in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Disagi al traffico visto che l’auto ha n una zona ad alto scorrimento di traffico. Secondo le prime informazioni e la testimonianza della conducente, in auto con due congiunti, il vetro dell’auto le si è appannato e ha perso il controllo del mezzo, finito prima contro un albero e poi contro l’altro. A farne le spese anche un mezzo di Busitalia, che non poteva passare. Sul posto per i rilievi del caso la polizia locale.

I tre feriti sono stati riportati in ospedale, uno di loro avrebbe riportatola frattura agli arti inferiori.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)

(In una versione precedente dell’articolo era scritto che l’auto si era scontrata con un autobus. Ce ne scusiamo con gli interessati e con i lettori)

Foto di F.I.