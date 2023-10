Eurochocolate 2023, il programma degli eventi dal 13 al 22 ottobre a Umbriafiere di Bastia Umbra

Presentato a Perugia il programma di Eurochocolate 2023: sarà la popolarissima formula di Einstein E=mc², giocosamente reinterpretata in Eurochocolate=molto cioccolato, ad accompagnare l’imminente edizione indoor del festival internazionale del cioccolato, in programma dal 13 al 22 ottobre presso Umbriafiere a Bastia Umbra. “Se, come Einstein ci ha insegnato, una piccolissima quantità di materia racchiude un’enorme quantità di energia – si legge nella presentazione del programma di Eurochocolate 2023 – ciò è particolarmente vero per il cioccolato che ne è, da secoli, tra le fonti più amate. Ed è proprio sull’affascinante e ancora poco conosciuta materia prima da cui il cioccolato ha origine, il cacao, che tra una crescente presenza attiva di produttori internazionali, progetti di solidarietà e sostenibilità si concentrerà uno dei focus della prossima edizione”.

Il ricco programma di Eurochocolate 2023 è stato presentato allo Show Room Hyundai Toy Motor di Perugia, scelto in occasione del lancio della nuova Kona che, con la sua gamma ibrida ed elettrica, sposa perfettamente il concetto di sostenibilità energetica promosso dall’evento. Presenti per l’occasione, insieme al Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, la Presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, l’Assessore al Turismo del Comune di Perugia Gabriele Giottoli, il Sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti e l’Executive Manager Eurochocolate Flavia Ruffinelli. Tra gli interventi anche quello del Sindaco di Avellino Gianluca Festa, in attesa della special edition che si svolgerà nel capoluogo irpino dal 9 al 14 Febbraio 2024. (Continua dopo la foto)

I tre padiglioni di Umbriafiere, facilmente raggiungibili grazie ai rapidi collegamenti viari, si preparano ad accogliere altrettante nuovissime aree tematiche caratterizzate da importanti scenografie: la Chocolate Experience, il Chocolate Show e il Funny Chocolate. Didattica, intrattenimento, degustazioni guidate, gioco, laboratori, animazione e un grande emporio del cioccolato animeranno la visita dei chocolovers. Golosi omaggi attendono tutti i possessori dei ticket interi d’ingresso, a partire dal Choco Blocco da ben 200 gr, al quale si aggiungono il napolitain firmato Plenitude e i due assaggi offerti da Lindt. I biglietti sono acquistabili sul sito www.eurochocolate.com o direttamente sul posto durante l’evento.

Protagonisti di Eurochocolate 2023 sono la Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Bastia Umbra e Sviluppumbria a cui si uniscono AssoGAL e i Comuni di Gualdo Tadino e Giano dell’Umbria. In prima linea anche importanti sponsor del mondo del cioccolato e non solo che contribuiranno ancora una volta alla realizzazione del dolce evento.

Di seguito il programma di Eurochocolate 2023 a Bastia Umbra:

Chocolate Experience (Padiglione 7)

Percorrendo il Padiglione 7 dedicato alla Chocolate Experience sarà possibile immergersi in un percorso Tree to Bar alla scoperta della lontana Playa de Oro in Ecuador: un territorio di circa 11.000 ettari in piena foresta amazzonica – raggiungibile solo dopo un’ora di traversata via fiume in canoa a motore – dove una tenace comunità di produttori coltiva il pregiato cacao fino y de aroma. Eurochocolate supporterà nel triennio 2024-2026, con uno stanziamento di 90.000 euro, il progetto eco-solidale proposto dall’agronomo e cooperante Pierre Molinari che dal 2016, anno di apertura della sua fabbrica di cioccolato a Mindo, si impegna con dedizione e generosità per migliorare le precarie condizioni di vita dei campesinos riuniti nella Asociación de Protección y Rescate de Cacao Fino de Aroma (ASO.P.Y.R.C.F.A.). Ad accogliere il pubblico, all’ingresso dello spazio, la maxi riproduzione della storica borraccia rinvenuta nel sito archeologico dei Mayo-Chinchipe e grazie alla quale è stato possibile ridatare a ben 5.450 anni fa il primo utilizzo del cacao alimentare in Ecuador. Gli amanti del Cibo degli Dèi saranno quindi guidati all’interno di uno scenario suggestivo, con la possibilità di partecipare a un’originale Cerimonia del Cacao o al nuovo CabossaLab, fino a cimentarsi nella preparazione live di golose prelibatezze presso l’esclusiva Fabbrica del Cioccolato firmata FBM e magistralmente condotta dai cioccolatieri di Be Well. La popolarissima Fabbrica del Cioccolato torna infatti con un nuovo format per seguire dal vivo, passo a passo, il processo di produzione del cioccolato – dalla fava di cacao alla tavoletta – con i maestri cioccolatieri pronti a svelare al pubblico i segreti che rendono il Cibo degli Dèi così irresistibile. Ma c’è di più: quest’anno, all’interno del Laboratorio sarà possibile partecipare alle mini sessioni di lavorazione del cioccolato Be Experience iscrivendosi on line su eurochocolate.com/bewell-be-experience o direttamente in evento.

Sempre atteso il ritorno delle Sculture di Cioccolato, uno degli appuntamenti più amati dal pubblico di Eurochocolate, che consentirà di assistere, durante i due Sabati e le due Domeniche, alla lavorazione live di quattro maxi blocchi di cioccolato Icam da 11 quintali l’uno, pronti a prendere forma grazie alla maestria di abilissimi scultori, per poi rimanere esposti durante l’evento.

Il racconto proseguirà presso i due esclusivi palchi a tema. Il primo è dedicato ai Cooking Show, con protagonisti rinomati chef, pasticceri, cioccolatieri ed esperti:

Saranno Frau ed Ernst Knam i primi super ospiti in programma Sabato 14 Ottobre, rispettivamente alle ore 12 e alle ore 14. Irriducibilmente creativo e amante della sperimentazione, il Re del Cioccolato si cimenterà nella realizzazione live di tre tipi di cioccolatini con immancabile degustazione finale. “Torno con piacere a Perugia – dichiara Ernst Knam – perché è un evento che si muove nella direzione di far cultura su cacao e cioccolato e lo fa attraverso una serie di appuntamenti e iniziative irrinunciabili capaci di far dialogare il numerosissimo pubblico con i piccoli produttori di cacao e cioccolato così come con le grandi marche internazionali”. L’appuntamento sarà preceduto dalla presentazione del nuovo libro di Alessandra Mion, in arte Frau Knam, in uscita il prossimo Settembre.

Sul palco della Chocolate Experience anche i vincitori di MasterChef Italia 10 e 12, Francesco Aquila ed Edoardo Franco. Nato ad Altamura nel 1986, fin da giovanissimo Francesco Aquila entra in contatto con la cucina, che da subito diventa la sua più grande passione. Vincitore dell’edizione 2021 di MasterChef Italia, Francesco Aquila si esibirà Domenica 15 Ottobre alle ore 16 in un goloso cooking show rigorosamente a tema cioccolato.

Sabato 21 Ottobre alle ore 16 le luci del palco di Eurochocolate saranno invece puntate su Edoardo Franco. Brillante e mai banale, il vincitore di MasterChef Italia 12 è un personaggio originale in tutte le sue espressioni. La passione per la cucina, insieme a quella per la musica, lo accompagnano fin da ragazzino: i risotti e la cucina messicana sono il suo asso nella manica e il burrito è il suo master pièce. Il pubblico potrà ammirarlo alle prese con l’amatissimo Cibo degli Dèi, fino alla degustazione della sua originale creazione.

Domenica 22 Ottobre alle ore 15 sarà il goloso gelato al cioccolato monorigine Ecuador 70% su stecco firmato Luca Montersino a deliziare occhi e palato del pubblico grazie a un’imperdibile degustazione finale. Montersino sarà presente in evento anche con uno stand al Padiglione 7, dove presenterà la sua linea di gelati svelandone novità e segreti.

Ad arricchire il fitto calendario dei live show anche la presenza di 6 Maestri APEI-Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana. Infatti, grazie alla rinnovata collaborazione con l’associazione fondata da Iginio Massari e Gino Fabbri che raccoglie le migliori professionalità e le eccellenze più esclusive della pasticceria e del mondo del dolce, ad avvicendarsi sul palco tra Lunedì 16 e Domenica 22 Ottobre alle ore 12 saranno Eugenio Morrone, Francesco Elmi, Salvatore Varriale, Denis Buosi, Paolo Staccoli e Francesco Mastroianni. La partecipazione ai live show degli Special Guest e dei Maestri APEI è gratuita, con prenotazione online obbligatoria attiva sul sito ufficiale www.eurochocolate.com .

E ancora: grazie al Progetto firmato dalla Regione Umbria – Autorità di Gestione del Complemento di Sviluppo Rurale, in programma Le ricette di Ivan, Venerdì 13 e da Lunedì 16 a Domenica 22 Ottobre alle ore 14, in compagnia dello chef Ivan Alunni Pasquali pronto a portare sul palco del Cooking Show curiose ricette in cui la golosità del cioccolato incontrerà i prodotti agroalimentari tipici dell’Umbria; gli appuntamenti, tutti i Venerdì, Sabati e Domeniche alle ore 18, con Grappa & Cioccolato a cura di ANAG per imperdibili abbinamenti tra la dolcezza del cioccolato Vanini e il gusto deciso di grappe e distillati; le degustazioni firmate Lindt Maître Chocolatier per assaporare, nei due weekend alle ore 10.30, sia le ultime novità che le alte percentuali di Cacao Lindt Excellence; gli approfondimenti su Il Cioccolato: storia, caratteristiche e abbinamenti e Il codice sensoriale del Cioccolato firmati Istituto Internazionale Chocolier, a cura di Rossana Bettini e Gian Paolo Brasceschi in programma, rispettivamente, da Lunedì 16 a Giovedì 19 alle ore 16 e Mercoledì 18 Ottobre alle ore 15; I segreti per una confettatura perfetta, Domenica 15 alle ore 14 per scoprire come nasce un confetto Papa; la presentazione del libro “Annamo bene”, Domenica 15 Ottobre alle ore 15 insieme al co-autore Renato Trabalza, seguita dalla preparazione live della coda alla vaccinara della Sora Lella. Imperdibili anche Il Cioccolato dell’azienda molisana Dolceamaro: tra tradizione e innovazione, in programma Sabato 14 Ottobre alle ore 14 e la Tropical Chocolate Experience firmata dal Vegan Master Pastry Chef Emanuele di Biase pronto a realizzare, Domenica 15 Ottobre alle ore 12, una selezione di coloratissimi cioccolatini vegan a base di originali ingredienti che abbinano l’aspro di alcuni frutti con la dolcezza del cioccolato.

Tra le novità del programma di Eurochocolate 2023 l’area, le iniziative e le degustazioni curate da Cacao of Excellence. Guidata dall’Alleanza tra Bioversity International e il Centro Internazionale per l’Agricoltura Tropicale (CIAT), Cacao of Excellence è un’organizzazione internazionale di ricerca per lo sviluppo con sede a Roma. L’Alleanza fornisce soluzioni basate sulla ricerca in oltre 70 Paesi, che sfruttano la biodiversità agricola e trasformano in modo sostenibile i sistemi alimentari. In particolare, nella prima giornata di Eurochocolate, Venerdì 13 Ottobre alle ore 12, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria verrà presentata la guida firmata Cacao of Excellence “Cacao Quality and Flavour”.

La dimensione internazionale di Eurochocolate 2023 è anche al centro degli attesissimi Choco Trip, i numerosi appuntamenti proposti in collaborazione con il network Cacao Solution: imperdibili occasioni di approfondimento con masterclass e degustazioni guidate che vedono protagonisti i lontani Paesi produttori di Cacao. Tra queste anche l’intervento/dibattito con Michele Nardella, Direttore della divisione Economica e Statistica della ICCO-International Cocoa Organization e l’appuntamento Cacao e Rum: motori dello sviluppo dell’AgriTurismo in Venezuela degustazione guidata di cioccolato e rum a cura dell’Ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

La Regione Umbria – Autorità di Gestione del Complemento di Sviluppo Rurale torna protagonista con diverse iniziative tra cui un’area istituzionale al Padiglione 7 dove sarà allestito anche lo spazio dedicato al progetto Angolo di Campo e all’esposizione delle 60 foto vincitrici. E ancora, il circuito della ristorazione tipica GUSTUM – Gusto, Unicità, Storia e Tradizioni Umbre sarà presente a Eurochocolate per la promozione del “buon vivere” umbro. Il goloso appuntamento di Umbriafiere sarà occasione per far conoscere al grande pubblico le 45 imprese locali tra ristoranti tipici, aziende agricole con agriturismo, piccoli produttori artigiani e punti vendita con degustazione, che hanno aderito al disciplinare di Gustum e che si caratterizzano per l’eticità e la sostenibilità dell’attività imprenditoriale, la sicurezza alimentare e un servizio di accoglienza professionale e curato. Oltre allo spazio espositivo Gustum, nel quale sarà possibile avere tutte le informazioni nel dettaglio, è prevista la presentazione del progetto Sabato 14 e Sabato 21 Ottobre alle ore 9.30 nell’area Cooking Show (Padiglione 7). GUSTUM è promosso da GAL Alta Umbria, GAL Media Valle del Tevere, GAL Trasimeno-Orvietano, GAL Valle Umbra Sibillini, Confcommercio Umbria, CIA Umbria con la collaborazione di Euromedia. Inoltre, lo spazio istituzionale firmato Le Città dell’Olio, il progetto di valorizzazione e promozione delle aziende agricole locali a cura dei Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria che verrà illustrato Domenica 22 Ottobre alle ore 13 sul Palco Cooking Show. La Regione Umbria è presente anche al Padiglione 9 con l’iniziativa firmata Umbria Tourism pronta a trasformare otto maxi cubotti di cioccolato in altrettanti esclusivi set fotografici che riprodurranno alcune eccellenze del Cuore Verde d’Italia. Presente anche Sviluppumbria con un nuovo spazio REMIX dedicato alla presentazione degli otto bandi della Manovra Remix per supportare le aziende della regione nei loro progetti di ricerca, export e investimenti produttivi.

Sotto i riflettori degli eventi di Eurochocolate 2023 anche la filiera della Nocciola Umbra della ProAgri con l’appuntamento La filiera della Nocciola Umbra: agricoltura, cibo, mercati e sostenibilità in programma Martedì 17 Ottobre alle ore 15.

Choco Lab è invece il secondo palco dedicato a chi vorrà mettere le mani in pasta e apprendere i più golosi trucchi del mestiere, ma anche assistere a incontri e presentazioni rigorosamente a tema. In particolare, si terranno tutti i giorni alle ore 10, 12, 14, 15 e 18 le degustazioni Più o meno buono: da cosa dipende? guidate da Roberto Caraceni, Chocolate Taster inventore del Piatto da degustazione del cioccolato, per acquisire i principali cenni di analisi organolettica del cioccolato. Quotidiani anche gli appuntamenti firmati Choco Trip by Gelato Contemporaneo in programma alle ore 16 con la partecipazione, nei due weekend, degli Special Guest Luca Bernardini e Maria Fernanda Di Gacobbe, Rosario D’Angelo ed Elisa Chillemi, Gianfranco Cutelli e Manlio Larotonda, Loretta Fanella e Armando Canelon. Le ore 17 sono invece riservate alle degustazioni di Vino & Cioccolato curate da Assosommelier con protagonista il cioccolato Vanini. E ancora, sono firmati voglioCioccolato gli appuntamenti C’è fondente e fondente: noi ti insegniamo a degustarlo, tu metti alla prova i tuoi sensi in programma da Venerdì 13 a Sabato 21 Ottobre alle ore 11 e Mercoledì 18 Ottobre alle ore 13. Tra le novità di quest’anno, da Venerdì 13 a Domenica 15 Ottobre e da Venerdì 20 a Domenica 22 Ottobre alle ore 13, gli appuntamenti firmati L’evoluzione del Cioccolato Crudo in compagnia di Matù Cioccolato, con i riflettori puntati sul sempre più apprezzato raw chocolate, ottenuto da fave di cacao non tostate e, proprio perché lavorate a basse temperature, in grado di preservarne le preziose qualità nutritive. Infine, chi non ha mai provato Il maritozzo salato… al cacao potrà scoprirne la ricetta insieme allo Chef Luca Antonacci, mettendo le mani in pasta Domenica 22 Ottobre alle ore 11. Tutti gli appuntamenti del Choco Lab sono gratuiti con prenotazione sul sito ufficiale www.eurochocolate.com .

Non mancheranno, tra le iniziative in programma a Eurochocolate 2023, gli spazi dedicati alle grandi firme che da anni accompagnano Eurochocolate nel suo goloso viaggio, pronte a deliziare il pubblico con i loro iconici prodotti: Perugina presente sia con gli immancabili Baci©, tra i quali i nuovi gusti Caffè Avvolgente e Amaretto, che con i golosi snack KitKat; Lindt protagonista con le nuove tavolette Lindt Excellence, frutto dell’incontro tra finissimo cioccolato fondente Lindt e croccanti ingredienti, e con la nuovissima gamma Lindt Choco Wafer, una combinazione da sogno tra cioccolato e wafer; Icam con la nuova linea di tavolette Vanini Tasting Experience, studiate per stupire e appagare con una nuova esperienza di gusto, dove i quattro colori del cioccolato (bianco, al caramello, al latte e fondente) si sposano con ingredienti dalle vibranti consistenze.

Novità di Eurochocolate 2023 l’area Cocoa Route, destinata alla scoperta delle suggestive Rotte del Cacao. In collaborazione con Agenzie di Viaggi e Tour Operator nazionali e internazionali specializzati in turismo sostenibile, l’iniziativa promuoverà itinerari esperienziali nei Paesi produttori di cacao con un focus sulle migliori offerte turistiche orientate alla tutela della biodiversità e in grado di raccontare in maniera esclusiva i territori legati al mondo del cacao e del cioccolato.

Torna a Eurochocolate 2023 lo Stato messicano di Tabasco – ospite d’onore della precedente edizione – per promuovere il 12esimo Festival del Chocolate che si svolgerà il prossimo novembre. La collaborazione con l’importante Paese produttore di Cacao si consolida anche attraverso l’inserimento nello staff Eurochocolate di 5 tirocinanti messicani. Protagonisti in evento anche i Paesi Bassi con l’evento Chocoa che si tiene ogni anno ad Amsterdam. (Continua dopo la foto)

Chocolate Show (Padiglione 8)

Tante dolci novità anche nel Chocolate Show, il padiglione destinato alla vasta proposta di prodotti in vendita, per un totale di 153 aziende e circa 5.000 referenze, a partire dalla nuova creazione firmata Costruttori di Dolcezze, Rompere in caso di astinenza: l’originale tavoletta composta da una romantica composizione di cuori in cioccolato e abbinata a un simpatico martelletto da sfoderare all’occorrenza per compensare repentine carenze d’affetto.

In primo piano la dolcissima e imponente Italia del Cioccolato lunga oltre 13 metri, dedicata alle principali eccellenze del cioccolato Made in Italy, con un’area riservata al distretto piemontese – patria del celebre Gianduiotto – e uno spazio che vedrà protagonista il Cioccolato di Modica.

Il viaggio nelle lontane Terre del Cacao proseguirà nell’area Eurochocolate World interamente rinnovata che, in collaborazione con il network Cacao Solution, vedrà la presenza di oltre 25 produttori di cioccolato provenienti dai principali paesi di origine del cacao: Definite (Repubblica Dominicana), Quma e Kuyay (Perù), Manoa (Hawai), Disidente e Color Cacao (Colombia), Belu Cacao (El Salvador), Momotombo (Nicaragua), Baiani (Brasile), Cacao De Origen, Villa Canoabo e Aroko (Venezuela), Kuna e Kacau (Ecuador), Pure Chocolate (Jamaica), Grenada Chocolate Company (Grenada), Menakao (Madagascar), Chocotogo (Togo), ChocoPlus (Costa d’Avorio), Latitude (Uganda), Kumasi (Ghana), Auro e Theo & Philo (Filippine), Siamaya (Thailandia), Krakakoa (Indonesia), Robert/Mava (Madagascar).

Inoltre, grazie ad AP Distribuzione e Premieres, sarà possibile acquistare una raffinata selezione di prodotti di cioccolato provenienti dai principali paesi europei mentre, dopo il successo dello scorso anno, tornerà anche lo stand a luci rosse Fallo! L’esclusiva area simpaticamente riservata a un pubblico adulto.

Imperdibile anche lo spazio MercaVino, un’area dove sarà possibile conoscere, degustare, confrontare e acquistare una selezione delle migliori proposte enologiche regionali, grazie alla partecipazione di ben 18 aziende vitivinicole. In dettaglio: dai Colli Perugini Goretti e Chiorri; dai Colli Martani Baldassarri e Vetunna – Viticoltori Umbri dal 1960; dai Colli Altotiberini Blasi e Donini; da Montefalco Vini Di Filippo, Le Cimate, Perticaia e Tenute Baldo; dal Trasimeno Duca della Corgna e Pucciarella; dall’assisano Saio e Tili Vini; da Todi Roccafiore Organic Wines e Cantina Todini; dall’Amerino Cantina Giovannini. Una selezioni di vini dolci e passiti di queste aziende sarà inoltre protagonista, in abbinamento al Cibo degli Dèi in due imperdibili degustazioni guidate Lunedì 16 e Martedì 17 alle ore 17. L’evento è in collaborazione con Umbria Top Soc. Coop ed è reso possibile anche grazie al PSR Umbria misura 3.2.

Funny Chocolate (Padiglione 9)

Il divertimento e le suggestioni offerte dal cioccolato non si fermano qui. Anche il Padiglione Funny Chococolate infatti, attraverso la creativa presenza di Costruttori di Dolcezze, si rinnova e qui troverà spazio Albert Einstein con lo show dal titolo Albert e il mistero del cioccolato quantistico: esperimenti, laboratori e giochi basati su enigmi a tema che, ispirandosi al format dell’escape room, approfondiranno caratteristiche e curiosità del goloso Cibo degli Dèi coinvolgendo grandi e piccini. Gli appuntamenti quotidiani sono frutto della collaborazione con Accademia Creativa e Cronos.

Inoltre, il pubblico di Eurochocolate avrà modo di liberare la propria creatività con tanti divertenti laboratori manipolativi adatti a tutte le età: Attacca Bottone, nella grande merceria a tema dove realizzare dei dolcissimi bottoni di cioccolato; Mustachoc per creare dei golosi baffi di cioccolato da portare a casa; Montmaître divertendosi a dipingere con il cioccolato nei suoi vari colori e sfumature, insieme a componenti e colori naturali; Choco in Casa dove la scatola di cioccolatini si trasforma in una golosa casetta da realizzare, decorare e riempire di golose prelibatezze.

Immancabile la golosa sosta a base di ChocoPizza con la possibilità di sceglierne sia la base in cioccolato che gli ingredienti più sfiziosi. È invece affidata allo Chef Giuliano Viaggi la preparazione della popolarissima Pasta al Cacao, cucinata in evento per imperdibili degustazioni pronte a deliziare anche i chocolover più esigenti. Tutti i giorni, da Venerdì 13 a Domenica 22 Ottobre, dalle ore 12 presso l’Area ChocoPasta sarà possibile gustare le esclusive ricette pensate per esaltare l’originale abbinamento con la pasta al cacao.

E ancora… nel programma di Eurochocolate 2023:

Tante le opportunità formative e laboratoriali riservate alle scuole, con un’offerta ludico-didattica appositamente pensata per i giovani golosi, che spazia dal Choco Lab al Tree to Bar fino alla coinvolgente scoperta del padiglione Funny Chocolate.

All’insegna della sostenibilità, prosegue la collaborazione con zeroCO2 grazie alla quale ogni utente che pianterà un albero di cacao con il codice Eurochocolate sul sito zeroco2.eco beneficerà di uno sconto del 65%. Parallelamente, Eurochocolate si impegna a piantare altrettanti alberi di cedro, specie forestale detta anche shade tree, sotto la cui ombra le piante di cacao trovano il loro habitat ideale.

Prende il via anche la collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari e l’Università degli Studi di Torino – in particolare con i rispettivi Dipartimenti di Agraria – per la diffusione di un’indagine di mercato volta ad analizzare le preferenze e la percezione dei consumatori verso diversi attributi di scelta del cacao e del cioccolato. Lo studio è parte del progetto di ricerca denominato “TERRA” che ha tra gli obiettivi quello di creare nuovi percorsi di filiera del cacao, tra cui la produzione di cioccolato.

Confermata anche la dolce parentesi nel centro storico di Perugia che, oltre ai tre flagship store di Eurochocolate presenti in Piazza IV Novembre e in Via Oberdan 11, prevede uno spazio in Piazza della Repubblica dedicato alle produzioni artigianali, con il golosissimo focus Chi la fa la Spezza che, grazie a Be Well, L’Artigiano Perugino e ToCiok valorizzerà la produzione delle ormai celebri e variegate lastre di cioccolato.

Eurochocolate 2023 è realizzato con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Comune di Bastia Umbra e Camera di Commercio dell’Umbria. Anche per questa speciale edizione, Trenitalia è Official Carrier di Eurochocolate con sconti e promo dedicate a tutti coloro che sceglieranno il treno per raggiungere l’evento e che esibiranno il proprio biglietto nell’area ticketing. Radio Subasio è la radio ufficiale del Festival più goloso.

Si ringraziano i partner che hanno collaborato alla realizzazione di questa imperdibile 29esima edizione: Assoservizi, Plenitude, UmbraFlor, Grifo Latte, Valmar, Hyundai Toy Motor, B Group, Acqua Nocera Umbra, Valmar, Giuliano Tartufi, ODStore, Umbria Ufficio, Domiziani, Buini Legnami, Movimac, MedioEvo.

L’energia di Eurochocolate 2023 vi aspetta dal 13 al 22 Ottobre!

(La manifestazione è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata