Eventi ad Assisi, gli appuntamenti dal 20 al 22 agosto: Angelo Branduardi omaggia Dante e San Francesco

Anche il prossimo sarà un weekend con tanti eventi ad Assisi, tra cui l’omaggio a Dante di Angelo Branduardi. Tutte le iniziative dal 20 al 22 agosto 2021 si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti Covid e come sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale. La guida è tratta dagli eventi segnalati su visit-assisi.it.

Il 20 agosto ad Assisi si apre l’88° Congresso nazionale esperanto, organizzato dalla Federazione Esperantista Italiana. Continuano inoltre le iniziative realizzate per il ventennale dell’ammissione di Assisi a sito Unesco: alle 18 alla Rocca Maggiore, “Il grande gioco delle fiabe”, spettacolo/gioco della durata di 2 ore, gratuito, per un massimo di 30 persone. Organizzato da CoopCulture e Prometeus, ha la prenotazione obbligatoria: tel. 075 8138680 – biglietteria.iatassisi@coopculture.it (ore 10.00/17.00 tutti i giorni). Ad Assisi centro storico dalle 21.30 alle 23, il Museo della Memoria-Assisi 1943-1944 propone “Notte al Museo”, un tuffo nella storia e nella memoria, quando Assisi salvò 300 ebrei. In programma visita guidata, musiche, letture e testimonianze. Prenotazione obbligatoria: assisimuseodellamemoria@gmail.com. A Santa Maria degli Angeli, invece, nuova presentazione di Mosaico Assisi, a cura di : Commedia Harmonica, Associazione L’Anemone e Pro Loco di Santa Maria degli Angeli. Per info e prenotazione posti (l’evento si terrà alle 21, in Piazza Garibaldi), info@prolocosantamariadegliangeli.com.

Punta di diamante degli eventi ad Assisi di questo weekend è il concerto di Angelo Branduardi in programma alle 21 al Lyrick sabato 21 agosto alle 21: Angelo Branduardi sarà ad Assisi con un concerto tratto da Camminando, camminando… in due, con Fabio Valdemarin, un percorso acustico dedicato a San Francesco e Dante. In occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante, i musicisti riproporranno il brano tratto dal canto XI del Paradiso dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Dedicato alla figura di San Francesco, questo brano fa parte dell’album “L’infinitamente piccolo”, uscito nell’anno 2000 e basato sull’adattamento delle originali Fonti Francescane. L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione (www.billetto.it).

Dal 21 al 25 agosto torna la 14° edizione Corso estivo di canto corale, a cura dell’Associazione Musicale “Francesco Mannelli” (info: www.francescomannelli.it), mentre sabato 21 agosto e domenica 22 agosto, dalle 21.30, torna l’iniziativa dell’Assisi Romana by night con visite guidate gratuite (una per sera) al Foro Romano e alla Domus del Larario. L’iniziativa, massimo per 30 persone e della durata di 60 minuti, ha prenotazione obbligatoria: tel. 075 8138680 – biglietteria.iatassisi@coopculture.it (ore 10.00/17.00 tutti i giorni).

Foto di repertorio: Archivio Redazione AssisiNews © Mauro Berti

