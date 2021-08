ConfrontiAssisi, undicesima uscita: Ciotti, Sannipola e turismo

Nel N° 11 di ConfrontiAssisi i candidati sindaci per le prossime elezioni amministrative di ottobre, Luigino Ciotti e Roberto Sannipola, propongono alcune loro riflessioni sulla visione della città di Assisi. Per studi e dati sul Turismo viene proposta un’interessante analisi dell’Istat sulle città d’arte, tra cui Assisi, e una rielaborazione dei flussi turistici dal 2006 al 2020.

In questo numero di ConfrontiAssisi

Luigino Ciotti – Assisi: sogno o son desto? Iniziative, progetti e scelte per la nostra città

Assisi non è solo luogo natale di Francesco e Chiara, ma dal 2000 è Patrimonio mondiale dell’Umanità, da 60 anni è simbolo della Marcia della Pace, nel 1986 ha ospitato un congresso mondiale delle religioni per la Pace. E molto altro ancora. Le iniziative, i progetti, le scelte amministrative, i programmi del futuro per la città devono dunque essere permeati di queste storiche esperienze, di questi stimoli per pensare in grande ed essere punto di riferimento per i propri cittadini e per il mondo. Link diretto

Roberto Sannipola – L’incontro con il lebbroso. Una diversa versione per il rilancio della città di Assisi

Assisi conosce da molti anni una crisi strutturale interna che l’ha portata ad una carenza sempre maggiore di competitività. Non si può trovare sempre un alibi a tutto, demandando le responsabilità all’incapacità degli altri, al destino baro e assassino, alla classe politica… Un individuo, da solo, non può nulla: ci vuole una nuova compattezza, una nuova società civile che si rimetta in moto e che sopravanzi tutti questi ostacoli e cambi modi di vedere, paradigmi culturali, sociali, economici, con chiarezza di prospettiva e unità di intenti. Una sfida difficile. Link diretto

Turismo

Istat: Turismo d’arte in area urbana. Una proposta di indicatori

Lo studio del 2020 dell’Istat sulle città caratterizzate da flusso turistico di motivazione artistica: le città d’arte. L’analisi si focalizza su un gruppo di 94 città selezionate secondo cinque criteri metodologici tali da classificare i siti scelti come “città a vocazione artistica”. Tra questi rientra anche la città di Assisi

Link diretto

ConfrontiAssisi – Flussi turistici Assisi 2006-2020

Arrivi, presenze e pernottamento medio, rielaborati dai dati del Documento unico di programmazione del comune di Assisi e del Servizio Turismo della Regione dell’Umbria. Link diretto.

© Riproduzione riservata