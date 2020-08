Eventi ad Assisi, gli appuntamenti del weekend 21-23 agosto 2020

Eventi ad Assisi, la guida di AssisiNews agli appuntamenti del weekend 21-23 agosto 2020. Anche in questo fine settimana torna il grande ristorante all’aperto nel centro storico di Assisi e Santa Maria. Corso Mazzini, Piaggia San Pietro, via Becchetti e via De Gasperi, dalla mattina alla notte, saranno riempiti di tavoli lungo le strade dove i turisti e i cittadini potranno pranzare o cenare godendo della bellezza dei luoghi.

Fino al 21 agosto, tra gli eventi di Assisi Onlive 2020 (che stasera 20 agosto propone Ascanio Celestini), continua A Teatro nel bosco, il titolo dei laboratori in scena poi anche dal 24 al 28 agosto 2020, dalle 15.30 alle 18.30. Un laboratorio intensivo, a cura di Giulia Zeetti, nel gioco del teatro immersi nel verde Bosco di S. Francesco (FAI), dove i bambini potranno vivere un’esperienza creativa a contatto con la Natura con performance finale ispirata a “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare.

Sabato 22 agosto, dalle 21 alle 23 al Bosco di San Francesco, un appuntamento dedicato alle Creature notturne, gli animali misteriosi e schivi che con il buio popolano il bene del Fai. Dopo una breve presentazione – presso il convento benedettino di Santa Croce – dedicata a queste specie, l’esperto zoologo Angelo Barili accompagnerà i partecipanti lungo i sentieri e le radure alla ricerca delle loro tracce e di altri segnali della loro presenza. Tassi, lupi, gufi, barbagianni, falene e lucciole sono solo alcuni dei numerosi protagonisti di una serata speciale in cui si scoprirà che il bosco non dorme ma è pieno di vita. Si consiglia di portare una torcia. Info, prenotazione (obbligatoria) e costi allo 075/813157.

Due gli eventi ad Assisi rimandati ad altra data: sabato 22 domenica 23 non ci saranno le due iniziative di Non solo Medioevo 2020, che erano “Il costume racconta” (Sotto) e “Nei nostri vicoli… vola la Fantasia” (Sopra). Domenica 23 agosto va invece in scena la seconda edizione di “A Cena con i Rioni”, un percorso enogastronomico nel centro angelano. L’iniziativa è legata al Palio del Cupolone J’Angeli 800 e dai Rioni, Rione del Campo, il Rione Fornaci e il Rione Ponte Rosso; ha il patrocinio del Comune e il sostegno della Confcommercio di Assisi e Valfabbrica.

Vanno poi in scena anche delle visite guidate: come detto (qui i dettagli per info, costi e prenotazione obbligatoria), AGTU propone Rocche al Tramonto, il 21 agosto 2020; MeravigliArti in Umbria sabato 22 agosto e domenica 23 agosto, alle 17, propone una visita dedicata alla Basilica di Santa Maia degli Angeli, Assisi.