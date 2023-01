Festa degli Agricoltori 2023, il gruppo editoriale Assisi News al fianco della solidarietà: come donare

Il gruppo editoriale Assisi News – con assisinews.it, assisisport.it, assisieventi.it e umbriasocial.it – di nuovo al fianco della Festa degli agricoltori 2023 e del Meyer di Firenze. Dopo due anni di lunga attesa tornerà in pienezza, il prossimo 19 febbraio, l’iniziativa nata nell’anno 2015 e che neanche la pandemia, seppur costringendo a un ridimensionamento, ha fermato.

Quest’anno i mezzi agricoli e gli agricoltori torneranno in piazza per ricevere la benedizione, dopo una santa messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli; al termine del momento religioso il corteo che percorre le vie del territorio comunale e comuni limitrofi (la prossima edizione vedrà protagonista oltre ai comuni di Assisi e Bastia Umbra anche il comune di Spello). La Festa degli agricoltori 2023 si conclude con un momento conviviale al quale partecipano autorità ed agricoltori con le proprie famiglie e con la premiazione dei partecipanti.

L’iniziativa è sostenuta anche dalla Pro loco di Santa Maria degli Angeli e il ricavato della manifestazione, determinato da sponsorizzazioni e offerte libere, depurato delle spese vive dei costi sostenuti sarà totalmente devoluto in beneficenza alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per il reparto di Malattie Metaboliche. In attesa del 19 febbraio, sii può donare anche tramite i banner cliccabili presenti sulle testate del gruppo editoriale Assisi News, di nuovo al fianco di questa iniziativa di solidarietà concreta. È inoltre possibile effettuare direttamente un bonifico bancario all’IBAN: IT95E0623002848000035723944 – intestato a Fondazione Ospedale Meyer, Banca Credit Agricole CARIPARMA SWIFT/BIC: CRPPIT2P426, indicando come causale il codice donazione “5681”

