Verso SEED 2023: il 27 gennaio Assisi ospita un’anteprima di SpazioSacro

Assisi inizia il proprio percorso di avvicinamento a un grande evento primaverile che la renderà ancora una volta protagonista sulla scena internazionale, questa volta in tema di Architettura, con un focus specifico sul rapporto tra progettazione e spiritualità. Il 27 gennaio presso la Sala della Conciliazione del Comune di Assisi avrà luogo un’anteprima di SpazioSacro, Rassegna internazionale di Architettura Sacra che si terrà ad Assisi il 29 e 30 aprile 2023 all’interno della più ampia cornice di Seed 2023, Design Actions for the future, progetto vincitore dell’avviso pubblico Festival Architettura – II Edizione promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura che si svolgerà in Umbria, tra Perugia e Assisi, nell’ultima settimana di aprile (24-30 aprile).

“Questa è un’ulteriore tappa di avvicinamento a Seed 2023, dopo la prima tenutasi lo scorso dicembre alla sala dei Notari di Perugia. Questo secondo momento porrà l’accento sulla rassegna SpazioSacro, che si terrà a Assisi a partire dal 29 aprile, con due intensi giorni di convegno e una mostra di architettura. Per questa prima rassegna si è scelto di concentrare soprattutto l’attenzione sull’architettura sacra costruita negli ultimi 25 anni intorno al bacino del Mediterraneo. I lavori si svolgeranno nella nuova Sala Stampa del Sacro Convento e saranno aperti da una relazione di Paolo Portoghesi e Mario Pisani, mentre una ricca mostra di progetti sarà allestita al Palazzo del Monte Frumentario” dichiara Bruno Broccolo, presidente della Fondazione Umbra per l’Architettura, l’istituto cui si deve l’ideazione e curatela scientifica della rassegna SpazioSacro. La manifestazione è accolta con queste parole dal Sindaco di Assisi, Stefania Proietti: “Assisi si conferma luogo di confronto e di dialogo sui grandi temi legati all’architettura e alla visione del futuro. Spazio Sacro – iniziativa patrocinata e sostenuta dal Comune di Assisi -, in particolare, porrà il focus sull’architettura sacra, permettendo così alla Città di approfondire una tematica di cui Assisi non può che rappresentare la massima espressione”.

L’evento di anteprima – che avrà luogo presso la Sala della Conciliazione, venerdì 27 gennaio a partire dalle ore 17.00 – sarà aperto dal primo cittadino di Assisi, Stefania Proietti e da padre Mario Cisotto, Segretario della Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco, cui seguirà l’introduzione alla manifestazione SpazioSacro 2023 di Bruno Mario Broccolo, presidente della Fondazione Umbra per l’Architettura e il saluto di Andrea Margaritelli, presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura. Cuore dell’iniziativa sarà la tavola rotonda – moderata dall’opinionista e architetto Maurizio De Caro – in cui figure di primo piano della cultura del progetto si confronteranno attorno al tema dell’interpretazione contemporanea del sentimento del sacro in architettura. Parteciperanno: Consuelo Fabriani, architetto del paesaggio; Joseph Grima, direttore creativo della Design Academy di Eindhoven e direttore artistico di Universo Assisi; Claudia Manenti, direttrice di Dies Domini – Centro Studi per l’architettura sacra; Luca Zevi, vice presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura. L’evento è aperto al pubblico, con ingresso libero, sino ad esaurimento posti.

PROGRAMMA

27 gennaio 2023, ore 17.00 | Sala della Conciliazione, Assisi

Saluti istituzionali

Stefania Proietti, Sindaco del Comune di Assisi

p. Mario Cisotto, Segretario della Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco

Presentazione SpazioSacro e Seed 2023

Consuelo Fabriani, Landscape Architecture A3P

Joseph Grima, Direttore Universo Assisi

Claudia Manenti, Direttrice Centro Studi per l’architettura sacra della Fondazione Cardinale Lercaro

Luca Zevi, Vice Presidente Istituto Nazionale di Architettura

modera:

Maurizio De Caro, opinionista e teorico dell’architettura

SpazioSacro 2023.

Rassegna Internazionale di Architettura Sacra

SpazioSacro invita a riscoprire il senso profondo del gesto progettuale nella contemporaneità, concentrando il confronto pubblico sulla dimensione spirituale e le architetture del sacro.

Nell’esplorare i modi in cui l’Uomo si avvicina oggi al sentimento del sacro e della spiritualità, il tema architettonico più generale sarà declinato secondo diverse angolature e un approccio policonfessionale: dalla costruzione di nuovi edifici all’adeguamento liturgico di quelli esistenti fino alle questioni legate ad eventuali interventi di dismissioni o rifunzionalizzazioni.

Tra le figure di rilievo nella scena culturale contemporanea invitate in primavera ad Assisi a SpazioSacro si citano: Mario Cucinella, Alfonso Femia, Massimiliano Fuksas, Doriana Mandrelli, Giovanni Multari, Gianluca Peluffo, Paolo Portoghesi, Franco Purini, Guendalina Salimei, Benedetta Tagliabue, Massimiliano Valdinoci, Patricia Viel, Paolo Zermani.

