Festa degli agricoltori 2024, domenica 11 febbraio si celebra la decima edizione: il programma (foto+video)

L'iniziativa non si limiterà a una sola giornata, in programma anche una festa da ballo e un convegno con il Meyer verso cui si rinnova la solidarietà

(Flavia Pagliochini, Stefano Berti) Con la Festa degli Agricoltori 2024 si festeggia ufficialmente la decima edizione della manifestazione, in programma l’11 febbraio tra Santa Maria degli Angeli, Bastia e, grazie allo ‘sforamento’ a Pianello, anche Perugia. L’evento, che vede il gruppo editoriale Assisi News media partner con tutte le testate (Assisi News, Sport, Eventi e Umbria Social), è stato presentato venerdì 26 gennaio ad Assisi, alla presenza di Alessio Castellani – rappresentante del Comitato Agricoltori, organizzatore e ideatore della festa – e Francesco Cavanna, presidente Pro Loco Santa Maria degli Angeli che fa parte dell’organigramma della Festa. Insieme a loro Stefania Proietti, sindaco e presidente della Provincia, e Scilla Cavanna, consigliera comunale e provinciale. (Continua dopo la foto)

Il programma della Festa degli Agricoltori (clicca qui) 2024 prevede alle 7:30 il ritrovo a Santa Maria degli Angeli in via Los Angeles, con iscrizione al percorso, distribuzione gadget e colazione contadina nell’area Poste. Alle 10 la la benedizione dei mezzi agricoli in via Los Angeles e a seguire alle 10:30 la partenza per l’itinerario francescano: Santa Maria degli Angeli, Ponte San Vetturino, Torbidetto, Palazzo di Assisi, Sterpeto, Rocca Sant’Angelo, San Gregorio, Pianello, Torchiagina, Petrignano di Assisi, Bastiola, XXV aprile, Bastia Umbra e Umbriafiere, dove si terrà alle 13:00 la conviviale con Agricoltori familiari e autorità. Ci sarà anche la possibilità di attaccare il trattore al banco di prova potenza. (Continua dopo la foto)

Castellani, fondatore della Festa e presidente del Comitato, ha ricordato la sua passione per il mondo dell’agricoltura fin da piccolo, sin quando una benedizione a Sant’Antonio Abate a Montefalco non gli ha permesso di entrare in contatto con gli agricoltori, che avrebbe voluto riunire ad Assisi. “Nel 2015 sono riuscito a trasformare questa questo desiderio in realtà e dal 2017 la Festa sostiene la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer, reparto malattie metaboliche: si riparte dal grande successo dello scorso anno, quando hanno partecipato 428 trattori e oltre 1000 persone a Umbriafiere. E pensare che quando abbiamo cominciato eravamo in 102”. (Continua dopo il video dell’intervista)



Cavanna ha anticipato che oltre all’evento dell’11 febbraio ci sarà una festa da ballo il 24 febbraio e un convegno a marzo che vedrà protagonista il Meyer. “Il decennale è un traguardo importante per la Festa e intendiamo festeggiarlo con una serie di iniziative che, nel rispetto della tradizione, arricchiscono sempre più l’offerta ludica e culturale”. (Continua dopo l’immagine)

Hanno preso poi la parola o sono stati letti i saluti della presidente della Regione, Donatella Tesei, e i sindaci dei comuni coinvolti. “La Festa degli agricoltori si prepara a celebrare il suo straordinario decennale con ancora maggiore spinta e convinzione: un ringraziamento come sempre sentito e sincero agli organizzatori di questa manifestazione per l’impegno profuso durante tutto l’anno”, le parole della presidente, mentre il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha sottolineato come “La Festa degli agricoltori 2024 è un appuntamento di grande importanza perché è la festa di tutti coloro che amano e coltivano la terra: è un evento che richiama centinaia e centinaia di persone e veicoli agricoli e dieci anni sono un traguardo ambizioso, non solo per le ripercussioni economiche e promozionali sul territorio ma anche considerando la finalità benefica connessa all’evento e senza dimenticare il messaggio di custodia della terra e di cura dell’ambiente. La Città di Assisi, soprattutto in questo momento in cui nelle cronache sono protagoniste le vostre difficoltà, vi sarà sempre vicina, fate beneficenza vera e saremo sempre con voi”. (Continua dopo l’immagine)

Il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, ha parlato di “un grande appuntamento per festeggiare i dieci anni della Festa degli agricoltori con gioia, tradizione, radici nella nostra storia e nella nostra terra. Il tutto senza dimenticare il sentimento di amicizia e solidarietà verso l’ospedale pediatrico Meyer”. “La Festa degli agricoltori – le parole di Andrea Romizi – compie 10 anni: un compleanno importantissimo che sancisce anche il grande successo di una manifestazione che è cresciuta costantemente divenendo con il tempo un appuntamento imperdibile unico nel suo genere”. La consigliera Cavanna ha infine sottolineato il “riscatto del mondo agricolo e la vicinanza delle istituzioni in questo momento complesso”, ringraziando gli organizzatori perché “I castelli del Chiascio saranno i protagonisti del percorso 2024”. Non sono infine mancati i saluti di fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento, (“grazie agli agricoltori a tutti coloro che lavorano la terra perché la loro attività professionale è più di un mestiere: è un contributo unico e indispensabile una vocazione a favore della vita di tutti e di tutto”) e di padre Saul Tambini, parroco di Santa Maria degli Angeli, che ha ringrazio “con gratitudine e stima tutti coloro che si spendono nella cura e nella custodia della casa comune. Auguro ogni benedizione dal cielo per il raccolto e la protezione Divina da ogni avversità”. E’ possibile donare a mezzo bonifico bancario ai riferimenti riportati nell’immagine qui sotto:

