Festa degli Angeli 2025, si rinnova l’appuntamento in memoria dei figli in cielo: il programma

Anche quest’anno a Santa Maria degli Angeli andrà in scena la “Festa degli Angeli 2024 – in memoria dei nostri figli in cielo”. Arrivata alla quindicesima edizione, l’iniziativa nasce nel 2011 dopo la morte prematura di tre piccoli amici: Alessandro, Gabriele ed Emanuele. “In circostanze diverse questi nostri piccoli figli hanno compiuto il loro transito da questo mondo al cielo lasciando un grande vuoto nel cuore dei loro genitori e di tanti amici. Ma – si legge dsul sito dei minori – sappiamo che il Signore è sempre vicino e operante nella storia dell’umanità, e ci accompagna anche con la singolare presenza confortante dei suoi Angeli Custodi e non tarda a venire incontro ai suoi figli. Ci piace pensare che, come tanti papà e mamme sulla terra, anche Lui, il nostro Padre e Creatore, ‘non sia riuscito’ a calmare l’irrefrenabile vivacità di questi bambini e quella di tanti altri che insieme con loro godono della gioia del Paradiso”.

“È proprio da queste grida gioiose che nasce ‘La Festa degli Angeli, in memoria dei figli in cielo’ in Assisi. Una festa che unisce il cielo alla terra. L’incontenibile gioia di vivere di questi bambini non poteva arrestarsi di fronte alla morte, così ispirando la mente e il cuore di mamme e papà si è dato inizio a questa gioiosa manifestazione in collaborazione con i Frati Minori della Porziuncola”, ancora la nota.

Gli 800 anni del Cantico delle Creature

Ogni anno la Festa ha una tematica specifica e la Festa degli Angeli 2025 ha scelto come filo conduttore il “Cantico delle Creature” di s. Francesco, nell’ottocentenario della sua composizione. “Laudato sie mi’ Signore, un canto di gioia” è il titolo di quest’anno. L’attenzione è posta, più che sul Creato in sé, sulla lode e sul ringraziamento che scaturiscono nel cuore dell’uomo dalla bellezza che Dio ci ha donato con tutte le cose belle che ci circondano.

La maglietta della Festa

Anche quest’anno fr. Giuseppe Gioia, frate minore della Porziuncola, ha prestato la sua matita per creare la maglietta della Festa. Guardando il disegno, Francesco, in primo piano, è raffigurato nel momento in cui, secondo il racconto delle Fonti Francescane, prende due rami e comincia a suonare, questo simboleggia il “suono” del Cantico delle Creature. Ma la vera melodia esce dalla Porziuncola; ed è ciò che riescono a sentire i bambini nella loro purezza. Anche i bambini nati in cielo, tengono in mano un cuore che simboleggia l’amore di Dio che lega cielo e terra.

Solidarietà

Con la vendita delle magliette e la raccolta fondi si aiutano famiglie e realtà del territorio e quest’anno in particolare si sosterrà un progetto dell’Istituto Casoria di Assisi.

Il programma della Festa

La Festa degli Angeli 2025 comincerà venerdì 19 settembre alle 21 con l’incontro al Refettorietto della Porziuncola in cui padre Cornelio Pallares racconta la storia di Pier Giorgio Frassati, protettore della Festa. Sabato 20 dalle 15 alle 18 alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli andrà in scena il torneo di calcetto per ragazzi e alle 21.15 con il santo rosario aux flambeaux animato dalle famiglie della Festa degli Angeli. Infine, domenica 21, alle 10 in Basilica la celebrazione eucaristica presieduta da fra Emanuele Gelmi e animata dalle famiglie e dal coro della parrocchia; a seguire, il ricordo della firma del patto di amicizia con il Santuario Maria Santissima Incaldana di Mondragone. Sui giardini della Basilica l’estemporanea di pittura “Laudato sie mi’ Signore, un canto di gioia” e i Rioni del Cupolone propongono i giochi dei Muje. Dopo il pranzo al sacco con il “dolce degli Angeli” offerto dall’Istituto alberghiero di Assisi, nel pomeriggio l’esibizione dei Tamburini e degli Sbandieratori della Compagnia Balestrieri di Assisi e l’animazione con il gruppo “Perfetta letizia”, i ragazzi dell’oratorio di Santa Maria degli Angeli, Mr Sorriso di Taranto e tanti altri. In piazza ci saranno anche la pesca di beneficenza e la vendita delle magliette della Festa e una mostra degli elaborati grafici delle scuole del territorio; gran finale alle 17 con il lancio dei palloncini.

