Sorpreso mentre cede una dose di cocaina: arrestato 27enne

Ancora un ventisettenne straniero sorpreso a spacciare droga, nello specifico cocaina, a Bastia Umbra: nei giorni scorsi, nell’ambito di un regolare servizio perlustrativo nella zona, i militari della stazione bastiola hanno arrestato un 27enne albanese, sorpreso in flagranza di reato mentre cedeva una dose di cocaina a un altro soggetto. L’episodio si è verificato lungo una delle principali arterie del comune umbro, dove era stato attivato un posto di controllo alla circolazione stradale, nel corso del quale l’attenzione dei militari era stata attirata da un’auto sospetta. Poco dopo, infatti, il 27enne a bordo del mezzo è stato visto mentre effettuava lo scambio con un altro uomo, circostanza che ha fatto immediatamente scattare l’intervento dei Carabinieri.

Fermato e identificato, il giovane è stato sottoposto a una perquisizione personale e veicolare che ha permesso di ritrovare, oltre a due dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di 2,5 g., anche 460 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. Accompagnato presso la caserma di Bastia Umbra, il giovane straniero è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Assisi. All’esito della direttissima, il giudice ha disposto nei confronti del 27enne la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Perugia, accogliendo la richiesta della Procura. L’operazione – sottolineano i carabinieri – si inserisce in un più ampio quadro di azioni preventive e repressive messe in campo dall’Arma per arginare il fenomeno dello spaccio di droga, particolarmente presente anche nei piccoli centri urbani.

