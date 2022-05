Festa dei boschi 2022, nove appuntamenti dedicati a quelli umbri: il programma

Al via la 7^ edizione Festa dei Boschi 2022, dall’8 maggio al 10 luglio. Dopo l’appuntamento inaugurale svoltosi lo scorso weekend a Bastia Umbra, sono in programma 9 appuntamenti a partire da domenica 8 maggio per conoscere altrettanti boschi dell’Umbria, le loro storie, gli animali e le piante che li popolano e passare una giornata all’aria aperta. Scopo della Festa è valorizzare i polmoni verdi e le aree di interesse culturale, attraverso attività che sappiano evocarne il mistero, il fascino, la pace e il silenzio. Coinvolto per Assisi il bosco di San Francesco e, per Spello, il Parco del Monte Subasio.

La Festa dei Boschi, promossa dalla Regione Umbria e organizzata da FAI – Bosco di San Francesco di Assisi, Forabosco di Collestrada con Ecomuseo del Tevere, Fondazione per l’Istruzione Agraria, C.A.M.S. (Centro di Ateneo per i Musei Scientifici), Parco di Colfiorito, Ecomuseo Paesaggio degli Etruschi di Porano, Bosco di Santa Cristina di Gubbio, Bosco di Piegaro e Bosco di Monteluco di Spoleto. Anche quest’anno ci saranno le biblioteche comunali e i Volontari dei Nati per leggere Umbria per promuovere incontri con i libri per bambini da 0 a 6 anni. Come ormai consuetudine, è stata prevista un’ulteriore giornata con l’inserimento di un nuovo sito: il bosco di Monteluco che propone oltre a passeggiate naturalistiche, anche la possibilità di partecipare alla Bat night e ai laboratori per famiglie curati dagli operatori del MUST-Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto.

La Festa dei boschi 2022 non solo si è consolidata e rafforzata negli anni diventando un appuntamento primaverile atteso e apprezzato, ma continua a crescere grazie all’impegno e alla passione dei suoi organizzatori. Le attività proposte anche in questa edizione spaziano dalle passeggiate ai laboratori creativi all’aria aperta, dalla musica al teatro e alle visite ai luoghi della cultura tra cui gli ecomusei umbri. E ancora incontri ravvicinati con animali (dalle api agli asinelli, dalle farfalle ai rapaci notturni); per i più sportivi trekking e tiro con l’arco; per i più piccoli giocoleria e teatro di figure animate.

Non mancheranno poi lezioni pratiche per conoscere, raccoglie e utilizzare le erbe spontanee, attività dimostrative di inanellamento scientifico e birdwatching in palude e tanto altro ancora. Intermezzi gastronomici, merende e pranzi a prezzi convenzionati vengono proposti dagli organizzatori per permettere di trascorre l’interna giornata all’aperto. Dopo quello di domenica 8 maggio all’Ecomuseo del Paesaggio degli Etruschi (Porano), le iniziative per la Festa dei Boschi andranno in scena domenica 15 maggio al Bosco di Collestrada (Perugia), Domenica 22 maggio al Bosco di Piegaro, Domenica 29 maggio al Parco di Colfiorito (Foligno), Domenica 5 giugno al Bosco di San Francesco (Assisi), giornata organizzata dal Fai – Fondo Ambiente Italiano, Domenica 12 giugno al Bosco di Santa Cristina (Gubbio), Domenica 19 giugno alla Rocca di S. Apollinare e a San Biagio della Valle (Marsciano), Domenica 3 luglio ai Boschi del Parco del Monte Subasio, ultimo appuntamento Domenica 10 luglio al Bosco di Monteluco di Spoleto.

Per quanto riguarda Assisi, Domenica 5 giugno, per vivere e conoscere il Bosco di San Francesco ad Assisi con tutti i sensi, ci saranno laboratori di falegnameria e sensoriali. In compagnia della WILDUMBRIA si impareranno a riconoscere i segni che gli animali lasciano lungo i sentieri. Ci si addentrerà nella scoperta dell’arte in natura con quadri fatti di materiali del bosco e del richiamo degli uccelli, incentivando i bambini ad essere così curiosi e creativi. Per info e prenotazioni: Tel. [email protected] Domenica 3 luglio, nei boschi del Parco del Monte Subasio a Spello, la giornata partirà con escursioni naturalistiche e percorsi di difficoltà escursionistica a cura del Club Alpino Italiano e dell’Associazione GMP GAIA APS. Per info e prenotazioni: Tel. [email protected] Per il programma completo e le eventuali variazioni, umbriatourism.it

