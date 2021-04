Festa del 25 aprile, celebrazioni ad Assisi e in tutta l’Umbria (foto)

Stoppini: "Doveroso ricordare il sacrificio di chi si è battuto per libertà e democrazia"; Tesei: "Ricordo per tante persone che hanno donato la vita per la libertà”

Comune di Assisi e Regione Umbria celebrano il 25 aprile. L’amministrazione comunale di Assisi ha ricordato, nel pieno rispetto delle norme anti-covid, la ricorrenza del 25 aprile, giornata simbolo a ricordo della liberazione di tutte le guerre. Il vice sindaco Valter Stoppini e il presidente del consiglio comunale Donatella Casciarri hanno deposto due corone di alloro, a Santa Maria degli Angeli, una davanti alla lapide di Giovanni Becchetti, nell’omonima via, e l’altra davanti al monumento ai caduti in piazza Martin Luther King, insieme ai rappresentanti dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani italiani), dell’Anmig (Associazione nazionale mutilati invalidi di guerra e reduci) e dei rappresentanti delle forze dell’ordine.

Al termine della cerimonia, il vice sindaco Stoppini ha affermato che “è doveroso per ogni amministrazione, per ogni cittadino ricordare il 25 aprile, la data che rievoca la liberazione dell’Italia dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista, la liberazione dalla seconda guerra mondiale, dai lutti, dalla distruzione e dalla miseria. Doveroso ricordare il tributo di sangue di tanti uomini e donne che hanno sacrificato la propria vita per la nostra libertà, per quella dei nostri figli e delle future generazioni. Doveroso deporre una corona davanti ai monumenti che segnano i nomi e i cognomi dei nostri concittadini che si sono battuti per la democrazia perché il 25 aprile è la festa di tutti, non deve seguire tendenze e mode, è così sempre attuale tanto è attuale la difesa quotidiana di valori come la libertà e la dignità delle persone”.

Dalla Regione Umbria, il messaggio della presidente Donatella Tesei: “Ci troviamo, per il secondo anno consecutivo, a dover vivere una data cruciale per il nostro Paese senza poterla celebrare tra le tante persone che avrebbero voluto partecipare alle manifestazioni che onorano i valori di democrazia e resistenza. Così come accaduto lo scorso anno, però, questo non può e non deve sminuire né il senso che il 25 aprile porta in sé, né il ricordo delle tante persone che hanno donato la vita per la Libertà. Oggi le istituzioni presenti alle celebrazioni rappresentano ogni singolo cittadino”.

È quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria appunto, Donatella Tesei, che questa mattina ha partecipato a Perugia alle cerimonie organizzate in occasione della Festa della Liberazione, svolte nel rispetto dei provvedimenti legati all’emergenza sanitaria.

“Auguro un buon 25 aprile a tutti gli umbri – ha concluso Tesei – nella speranza che i sacrifici a cui tutti noi siamo chiamati ormai da tempo ci permettano di superare quanto prima questa difficile fase della vita e che il prossimo anno – ha concluso Tesei – potremo celebrale la festa della Liberazione con le consuete manifestazioni popolari”.

© Riproduzione riservata