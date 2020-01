La Festa del Piatto di Sant’Antonio Abate protagonista al Digipass

In programma laboratori digitali dalle 16 alle 18 al Palazzetto del Capitano del Perdono

Al DigiPASS Assisi le feste digitali durano più a lungo. Sabato 11 e 18 gennaio 2020, dalle ore 16.00

alle ore 18.00, la cittadinanza è invitata a partecipare ai laboratori digitali per la Festa del Piatto di Sant’Antonio Abate, con cui Santa Maria degli Angeli festeggerà, il prossimo 19 gennaio, il suo patrono.

In programma un focus sul bue e l’asinello della Natività Digitale, progetto innovativo ideato dal DigiPASS Assisi e realizzato in collaborazione con Ideattivamente. Tra i luoghi simbolo della Festa del Piatto di Sant’Antonio Abate, il Palazzetto del Capitano del Perdono, sede dell’Associazione dei Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate e della Tavernetta dei Priori Serventi 2020, nonché del DigiPASS Assisi, spazio aperto al digitale in cui tradizione e innovazione trovano un felice punto d’incontro e confronto.

Volontà dell’Assessore all’innovazione Simone Pettirossi, condivisa dall’Assessorato alla Cultura e dalla

Giunta Comunale tutta, è stata quella di inserire, all’interno della programmazione legata alle festività

natalizie, un capitolo digitale che aprisse un percorso di rinnovamento rispetto alle peculiarità territoriali.

“Su proposta originale del DigiPASS Assisi e grazie al supporto tecnico dello staff di Ideattivamente,

possiamo coniugare le competenze digitali con le tradizioni storiche così da promuovere al meglio il territorio. Frutti gioiosi di questo percorso – sostiene l’assessore Pettirossi – sono la Natività Digitale e i DigiLAB sul tema della festa del Piatto di Sant’Antonio Abate, strumenti innovativi che riposizionano i temi evergreen della sostenibilità ambientale, di cui pioniere fu san Francesco e che sono oggi rievocati da Papa Francesco I con l’appello a partecipare alla creazione di una nuova economia globale con l’evento in programma ad Assisi per il prossimo mese di marzo”.

“Invito tutta la cittadinanza a visitare la Natività Digitale e a partecipare ai DigiLAB a ingresso libero e gratuito di sabato 11 e 18 gennaio, presso la sede DigiPASS del Palazzetto del Capitano del Perdono, dalle ore 16.00 alle ore 18.00” conclude l’Assessore Pettirossi “che saranno occasione per proseguire la serata con un aperitivo all’Osteria dei Priori Serventi 2020 e scoprire le numerose iniziative in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate”.