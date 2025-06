Festa del Voto 2025, si rinnova il grazie della città a Santa Chiara

(Flavia Pagliochini) Tutto pronto ad Assisi per la Festa del Voto 2025, con cui Assisi ricorda il miracolo con cui Santa Chiara salvò il santuario di San Damiano e tutta la città di Assisi per ben due volte dalle minacce delle truppe saracene grazie alla potente preghiera di intercessione. Due distinti episodi che la tradizione riunisce in uno: nel primo caso, secondo la leggenda la Santa, sotto le mura cittadine, fermò miracolosamente l’assalto delle armate saracene, al servizio di Federico II di Svevia; quando Chiara prese l’ostensorio e lo espose alla finestra, una luce accecante avrebbe spaventato i Saraceni facendoli fuggire dal convento e da Assisi. Nel secondo caso S. Chiara chiamò le sorelle a pregare Dio, affinché salvasse nuovamente la città: e la preghiera funzionò visto che le truppe di Vitale d’Aversa non fecero nulla al monastero e anzi il condottiero lasciò Assisi precipitosamente, seguito dall’esercito mercenario “essendo rocto et conquassato”.

Ripresa da Arnaldo Fortini nel 1923, la Festa del Voto 2025 si terrà domenica 22 giugno, con apertura alle 5.45 con il suono delle Chiarine e gli araldi che intonano il Coprifoco e alle 6 il suono a festa delle campane della Città. Nel pomeriggio alle 17 santa messa del Corpus Domini e a seguire la “Processione delle Pulci” con le infiorate nella parte alta della città, mentre alle 20.30 dalla cattedrale di San Rufino il corteo religioso partirà alla volta di piazza del Comune, dove si unirà a quello civile; sempre in piazza anche la lettura dell’ordinanza del consiglio comunale con cui il 26 maggio 1644 venne istituita la “Festa del Voto”. A seguire, nella basilica di Santa Chiara, il saluto delle Clarisse e l’omaggio floreale del sindaco, e alle 21.30 a San Damiano l’offerta dei ceri da parte del sindaco e la celebrazione di Compieta con la benedizione Eucaristica e l’esortazione del vescovo monsignor Domenico Sorrentino. A chiudere, il saluto del ministro provinciale dei frati minori dell’Umbria, padre Francesco Piloni.

La Città sarà illuminata con le fiaccole grazie alla collaborazione dell’Ente Calendimaggio e in programma ci sono anche altri appuntamenti: alle 19 del 21 giugno i vespri e l’adorazione eucaristica a San Damiano, alle 6 di mattina sempre del 21 giugno anche il concerto all’alba a San Francesco, mentre il 23 giugno il ‘bis’ del concerto, ma al tramonto e a San Damiano. Si tratta di eventi a cura della Fondazione Internazionale Assisi, con il sostegno del Comune di Assisi.

© Riproduzione riservata