Meteo Assisi 20-22 giugno 2025: gran caldo e rischio temporali

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 20-22 giugno 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buon venerdì a tutti cari lettori e ben ritrovati, Giugno il primo mese dell’estate italiana ci ha fatto voltare decisamente pagina rispetto un Maggio decisamente fresco e piovoso sulla nostra Umbria. L’alta pressione africana che stiamo avendo sopra di noi da due settimane ha visto qualche breve fase in questa settimana di allentamento, nel corso del fine settimana in arrivo dopo il rinvigorimento di giovedì e oggi, nuova fase di instabilità temporalesca soprattutto domani sabato con rischio elevato di rovesci di pioggia anche intensi localmente complice il passaggio di un’altra goccia fredda in quota che ci regalerà una due giorni più gradevole termicamente!

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme:

oggi venerdì: giornata di gran caldo e sole assoluto protagonista con temperature massime sulle pianure vicine ai 35 gradi. ventilazione scarsa orientale

domani sabato: giornata bella al mattino , tra pomeriggio e serata peggioramento con rischio temporali. Clima più gradevole e fresco dalla sera. ventilazione orientale con rinforzi dal tardo-pomeriggio-sera e notte sulla domenica. (NB I TEMPORALI INDICATI IN MAPPA SI RIFERISCONO ALLA SECONDA E ULTIMA PARTE DELLA GIORNATA)

domenica infine: sole protagonista con rischio solo isolati temporali nel pomeriggio. Clima meno caldo e piacevole.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un lunedi’ ancora sostanzialmente bello con temperature in lieve ripresa sui 32-33 gradi in pianura, segue nuova onda calda da martedì. A presto e un caro saluto da tutta la nostra redazione!!

Foto di Zwaddi | via Unsplash

© Riproduzione riservata