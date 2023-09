Festa della Cipolla di Cannara 2023, oggi il via: tutto il programma

“Cipolla, anfora di luce, petalo a petalo si formò la tua bellezza. Squame di cristallo ti crebbero e nel segreto della scura terra s’arrotondò il tuo ventre di rugiada…”: con la Festa della cipolla di Cannara 2023 il cibo diventa poesia e non a caso la presentazione della 41esima edizione, venerdì primo settembre a Perugia, è stata introdotta dall’Ode alla cipolla di Pablo Neruda, interpretata da Roberto Malfagia e seguita da un cooking show, assaggio-anteprima di alcuni dei piatti che si potranno degustare durante le due settimane di festa, sostenuta dal Gal Valle Umbra e Sibillini, da martedì 5 a domenica 10 settembre e da martedì 12 a domenica 17 settembre a Cannara.

La manifestazione dà un colpo di coda agli eventi estivi enogastronomici dell’Umbria ed è sicuramente la più maestosa se si tiene conto di alcuni numeri: 150mila persone con punte di 25-30mila nei weekend e oltre 100mila pasti erogati. Una macchina organizzativa enorme che si basa principalmente sul volontariato e sull’operato dei sei stand, Al Cortile antico, El Cipollaro, Il Giardino Fiorito, Il rifugio del cacciatore, La locanda del curato, La Taverna del Castello, ognuno con la propria proposta culinaria e aperti ogni sera da lunedì a domenica dalle 19.30 alle 23 e la domenica anche a pranzo dalle 12.30 alle 14.30. Buongustai da ogni parte d’Italia si danno appuntamento ogni anno a Cannara che riesce anche a offrire un programma di eventi collaterali di tutto rispetto: mercatini, aperti dalle 18, spettacoli musicali, di danza e comici, iniziative sportive e culturali. Tante le autorità che prendono parte alla Festa, come la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, e la vicepresidente dell’Assemblea legislativa Paola Fioroni, che hanno partecipato anche alla presentazione accanto al patron Roberto Damaschi, presidente dell’Ente Festa della cipolla, al sindaco e all’assessore al turismo di Cannara, rispettivamente Fabrizio Gareggia e Lucia Paoli.

“Come ogni anno ci apprestiamo a ospitare tanta gente – ha detto Damaschi a proposito del programma della Festa della Cipolla di Cannara 2023 –, siamo fieri del nostro grande successo. Al di là dei numeri quello che ci interessa è sottolineare il connubio tra cipolla e Cannara. La Festa dura sette mesi, dal momento in cui si seminano le cipolle, passando per la loro raccolta e terminando con la kermesse di settembre, dove si esalta il sapore di questo ortaggio grazie alla presenza di grandi chef. Tante sono le iniziative: mi preme ricordare l’Infiorata, la seconda domenica di settembre, con un’intera piazza che sarà decorata dai nostri bravissimi infioratori, che non hanno niente da invidiare a quelli di Spello”.

C’è poi l’aspetto solidale, come ha ricordato Gareggia. “La nostra festa – ha raccontato il sindaco – fin dalle sue origini ha cercato di sottolineare questo aspetto. Quest’anno abbiamo raggiunto accordi di collaborazione con due associazioni molto importanti, Anfas e Aipd, che avranno due punti allestiti nella fiera. La festa, poi, ha un collegamento storico con l’Aucc alla quale ogni anno vengono fatte delle donazioni. Quest’anno la Festa ha un obiettivo ancora più ambizioso perché gli stand faranno una donazione per l’acquisto di un radiografo portatile che verrà donato all’ospedale di Assisi. Donazione quindi che esce dai confini di Cannara e di cui potranno beneficiare i cittadini del territorio circostante”.

“Grande è la generosità e la sensibilità dei cannaresi e di questa amministrazione – ha dichiarato Fioroni –. Nell’ambito della collaborazione con Anfas c’è una bellissima mostra, che consiglio a tutti di visitare, di Luca Cisternino, un ragazzo dotato di un talento incredibile che riesce a produrre delle opere meravigliose”. “La Festa della cipolla – ha aggiunto Paoli – è la festa che attira più turisti dall’Umbria e da fuori regione. Proprio ieri abbiamo inaugurato un totem sotto il Comune, un grande schermo digitale touch in modo che i turisti che arrivano a Cannara possano orientarsi nel nostro territorio, ricco di posti da visitare”.

Ed ecco il programma della Festa della Cipolla di Cannara 2023: si inizia martedì 5 settembre con le semifinali del torneo di calcio a 11, secondo memorial ‘Sabrina Betti’ al parco XXV aprile alle 18 e il concerto dei Sex Mutant alle 21.30 in piazza San Matteo; mercoledì 6, poi, ‘Intrecciando’, rassegna di bande musicali, con la sfilata delle majorettes per le vie del paese alle 21 e concerto delle bande di Lama, Marsciano e Gualdo Tadino alle 21.30 in piazza San Matteo; sempre piazza san Matteo alle 21.30 ospiterà giovedì 7 La notte delle stelle, spettacolo musicale con Andrea Braido, chitarrista di Vasco Rossi, e lo showman Gianfranco Butinar; venerdì 8 c’è Amico Fragile, cover band di Fabrizio De Andrè; sabato 9 il contest canoro Canta Cipolla, alla quinta edizione, con una novità, ovvero la sezione dedicata a brani inediti che si aggiungerà alle proposte cover. Ospite d’onore in giuria sarà il compositore e cantautore Giuseppe Anastasi, insegnante alla scuola CET di Mogol, e inoltre ci sarà lo spettacolo di ‘Magico Alivernini’ a ‘spezzare’ la tensione tra una canzone e l’altra.

A precedere il contest canoro, alle 17.30 al Museo Città di Cannara, Letizia Barbetta presenterà ‘Tornerò a volare’, in collaborazione con il Circolo di lettura Cannara; domenica 10 settembre c’è l’undicesimo Motoraduno Festa della Cipolla e la Finale del memorial Betti, alle 10 al Parco XXV Aprile, mentre il pomeriggio alle 17.30 in via Baglioni un nuovo evento a cura del circolo di lettura di Cannara, con la presentazione di due libri, ‘Le tre verità’ con l’autore Antonio Luna e ‘La scelta di destino’ con l’autore Brunello Castellani; alle 21.30 tutti in piazza San Matteo per il concerto Acustic Nek, con i più grandi successi di Nek cantati da un duo musicale; martedì 12 settembre, stessa ora e stessa location per gli spettacoli di danza classica ‘La Danza dei Cigni’ e di danza moderna ‘La strada’ a cura di Scarpette Rosa Pgs Don Bosco – Cannara; mercoledì 13 settembre Cannara City Music, con Lorenzo Rocchi, API e Mauro Magrini aka Little Blue Slim insieme per una serata all’insegna del blues rock ‘made in Cannara’; giovedì 14 si passa alla comicità con Andy Bellotti e venerdì 15 ancora musica con Sky Pink e i più grandi successi della musica italiana e internazionale; sabato 16 Disco Italia, spettacolo musicale dedicato ai grandi successi italiani cantati e musicati dal vivo.

Chiuderà il programma della Festa della Cipolla di Cannara 2023, domenica 17 settembre, la settima ‘Cipolla di Cannara in Corsa’, corsa Podistica su strada di 11 chilometri e passeggiata non competitiva di 5 chilometri (ritrovo alle 8, partenza alle 9.30 al Palazzetto dello sport. Per informazioni: podisiticavolumniasericap@gmail.com, 329.1281042 e 329.9040768).

Si prosegue con la presentazione del libro ‘Prima del buio in sala’, alle 17.30 in via Baglioni, con l’autrice Viviana Picchiarelli. L’evento è a cura di Circolo di Lettura Cannara e coordinato da Elisa Scaloni e Arianna Ciancaleoni; ci sarà poi l’attesissima sfida culinaria tra primi cittadini di Cannara e di Bettona, ‘Sindaci al dente’, alle 18 e il concerto finale de La Cantina del zi’ Socrate alle 21.30, entrambi in piazza San Matteo.

(La manifestazione è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata