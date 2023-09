Piano strade 4, al via gli ultimi interventi: cambia la viabilità in via Diaz

Intervento da 100.000 euro in una delle principali vie di Santa Maria, poi toccherà a via Los Angeles e a piazzale Mascagni a Petrignano

Il Piano Strade 4 si avvia alla conclusione con gli ultimi tre importanti interventi. Il primo e il più importante (i lavori costeranno circa 100 mila euro e il termine è previsto prima della riapertura delle scuole) è in via Diaz, dove si procederà con la regimazione delle acque mediante la creazione di nuove caditoie e – da oggi, 5 settembre 2023 – con la asfaltatura di un’arteria centrale e di notevole impatto sulla circolazione cittadina che, negli anni, si è particolarmente ammalorata soprattutto a causa della insufficiente regimazione delle acque meteoriche e del notevole numero di nuovi allacci per opere infrastrutturali e reti idriche ed elettriche.

Per garantire i tempi più brevi possibili e ridurre i disagi alla circolazione in vista dell’inizio delle scuole sarà necessaria una chiusura parziale di via Diaz durante le lavorazioni. Come spiega l’amministrazione comunale, da oggi inizia la bitumatura e quindi la necessità di istituire da domani e fino a giovedì il senso unico verso via Los Angeles. Da giovedì a sabato invece è previsto il senso unico nella direzione opposta, da via Los Angeles a via Ermini.

La scorsa settimana si è proceduto con la regimazione delle acque tramite la creazione di nuove caditoie, “intervento questo indispensabile – segnala la nota della giunta – prima di procedere con l’asfaltatura in una strada importante per la circolazione cittadina e che è stata oggetto di degrado nel corso degli anni, soprattutto a causa dell’inadeguata regolamentazione delle acque meteoriche e del crescente numero di nuovi allacciamenti per infrastrutture e reti idriche ed elettriche. La condotta fognaria interrata sotto Via Diaz non era più adeguata a gestire il flusso di acque provenienti dalle strade circostanti e da Piazzale Tarpani. A causa dell’intensificarsi delle precipitazioni, l’acqua si riversava su Via Diaz in ogni occasione di pioggia, creando situazioni di disagio e rischio. Per affrontare questa problematica, l’amministrazione comunale ha deciso di intraprendere un intervento di miglioramento con il primo stralcio dei lavori”. Si tratta di un intervento propedeutico all’operazione importante che, entro il 2025, dovrà effettuare Umbra Acque per il rifacimento completo delle fogne e dell’acquedotto, operazione contemplata nell’ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) con importanti ed ingenti risorse che atterreranno sul territorio.

Entro il prossimo mese il Piano strade 4 passerà poi a Via Los Angeles dove sarà sistemato l’asfalto danneggiato dall’espansione delle radici dei pini che costeggiano la strada e saranno ove possibile regimate le acque meteoriche. Infine a Petrignano, a piazzale Mascagni, si completerà l’intervento con l’apposizione delle alberature e il disegno della segnaletica stradale. Si tratta di lavori programmati dall’amministrazione comunale e dettati soprattutto dall’esigenza di garantire la sicurezza stradale delle vie di tutto il territorio comunale. Questi interventi, come detto, completano il cronoprogramma del Piano Strade 4 per il quale sono stati già investiti 650 mila euro; per gli altri 3 Piani Strade erano stati spesi ben oltre 3 milioni di euro. Si passerà poi al piano strade 5 finanziato con 500mila euro già nel bilancio corrente 2023. L’auspicio dei residenti è inoltre che dopo i lavori si proceda a una revisione della viabilità, viste le manovre pericolose nella zona, come da mail inviata al sindaco e alla municipale e di cui Assisi News pubblica due screenshot dei problemi segnalati.

