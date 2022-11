Festa di Santa Cecilia 2022, i Cantori di Assisi ricordano padre Evangelista Nicolini

I Cantori di Assisi celebrano la memoria del loro storico fondatore con la Rassegna Corale “P. Evangelista Nicolini”. Quest’anno l’evento – giunto all’ottava edizione – si svolgerà in occasione della Festa di Santa Cecilia 2022, patrona della musica, un appuntamento importante nel calendario sociale e musicale del coro di Assisi.

Sabato 26 novembre alle ore 16,30 presso la Basilica di Santa Chiara di Assisi si terrà la tradizionale messa animata dai Cantori di Assisi dove non potrà mancare il solenne “Cantantibus Organis”, brano dedicato alla santa patrona. A seguire, la Rassegna Corale che vedrà la partecipazione – insieme ai Cantori, diretti dal Maestro Gabriella Rossi– dell’Ensemble Kamenes InCanto diretto dal Maestro Gabriella Rossi e dei Madrigalisti di Perugia diretti dal Maestro Mauro Presazzi.

“Siamo molto contenti ed emozionati – commenta il presidente dei Cantori di Assisi Andrea Brozzi – di riprendere l’appuntamento con la Rassegna corale intitolata a Padre Evangelista che quest’anno coincide con la festa della patrona della musica. Santa Cecilia per il coro è il culmine degli appuntamenti canori e sociali e celebrare la Santa insieme al nostro fondatore ci emoziona moltissimo”. “È importante per noi – conclude il presidente Brozzi in occasione dell’appuntamento per Santa Cecilia 2022 – tenere viva la memoria e il ricordo di Padre Evangelista ma, soprattutto, tramandarli alle generazioni future. Padre Evangelista ci ha lasciato un’enorme eredità e noi come Cantori di Assisi ci auguriamo di poter seguire la sua strada”.

(Foto in evidenza tratta dalla pagina Facebook dei Cantori)

