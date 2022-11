Nasce ufficialmente il Club Inner Wheel di Assisi-Bastia Umbra (foto)

Domenica 20 novembre si è tenuta la cerimonia di consegna della Charter (la carta di appartenenza) al Club Inner Wheel di Assisi-Bastia Umbra, rientrante nel Distretto 209.

Alla presenza della Governatrice Lilly Pasini Bordoni, della Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich Polizzi, della Chairman Pierangela Mazzi Callai, della Board Director Cinzia Tomatis, della Segretaria Anna Rita D’Auria e di molte altre cariche dell’Inner Wheel, la Presidente del neo Club Beatrice Susta Angelini ha ricevuto la Carta che sancisce ufficialmente la nascita del nuovo Club Inner Wheel di Assisi-Bastia Umbra. Durante la cerimonia sono stati letti i saluti e gli auguri da parte della Presidente Internazionale Zenaida Yungco Farcon, della Presidente Nazionale Angela Azara Imbesi, delle Past Governatrici e di tante autorità civili e religiose.

In particolare la Governatrice del Distretto 209 ha sottolineato l’importanza dell’entusiasmo, della consapevolezza e dell’impegno quotidiano che ogni socia deve avere per realizzare tante iniziative solidaristiche sul territorio.

Particolarmente emozionante è stato poi l’intervento della Neo Presidente Beatrice Susta Angelini, che ha parlato a lungo del valore dell’amicizia e delle relazioni vere, caratteristiche fondamentali che già uniscono le 17 socie del nuovo Club. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, tante autorità rotariane e civili, rappresentanti Inner Wheel provenienti da altri Club e, in qualità di padrini della nascente associazione femminile, una delegazione del Club Inner Wheel di Spoleto e il Rotary Club di Assisi, rappresentato dal Presidente Alessio Ronca.

L’International Inner Wheel è la più grande organizzazione femminile di service al mondo, che conta più di 4000 Club sparsi in oltre 100 nazioni; lo spirito che unisce le donne di ogni paese è quello di “promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di servizio individuale, favorire la comprensione internazionale”. Per il 2022/2023 il tema internazionale è “Work Wonders” (fai meraviglie) che vuole stimolare le associate, anche del Club Inner Wheel di Assisi-Bastia Umbra, ad un impegno crescente, capace di meravigliare tutti coloro che le vedranno agire nei diversi campi nei quali è coinvolta l’Associazione: culturale, umanitario e sociale.

