Fiera dei Morti 2022 a Santa Maria degli Angeli, tanti visitatori con il bel tempo (foto)

Un ponte di Ognissanti ricco di visitatori ad Assisi e in tutto il comprensorio, ed oggi lunedì 31 ottobre anche la tradizionale Fiera dei Morti 2022 a Santa Maria degli Angeli. Un appuntamento, che andrà avanti per tutta la giornata, che richiama come ogni anno tante persone, cittadini, curiosi e turisti. Ad anticipare la festività di Ognissanti, il giorno precedente la cittadina della Porziuncola propone le tradizionali bancarelle. Tanti i curiosi per una semplice passeggiata o un acquisto in questo lunedì 31 ottobre. Merito anche del tempo bellissimo, praticamente di fine estate, che va avanti ormai da giorni e dovrebbe durare anche per gran parte di questa settimana.

Tante le bancarelle alla Fiera dei Morti 2022 a Santa Maria degli Angeli, distribuite sulla piazza principale, in via Alcide De Gasperi, in via Becchetti e fino a via Raffaello. Libri, oggetti per la casa, abbigliamento, alimentari, piante, giocattoli e oggettistica varia. Ma anche il classico croccante, cibi dolci e salati.

Ed oltre alla fiera anche tanti visitatori che hanno approfittato dei giorni di festa fino a domani 1 novembre. Tutto pieno nel raggio di oltre 30 km a partire da Assisi relativamente ad hotel, agriturismi, bed and breakfast e case vacanze, numerosi i turisti che hanno affollato Assisi anche per un mordi e fuggi. Stamattina e anche ieri auto in fila durante la giornata per salire verso la città di San Francesco, basiliche, chiese e monumenti pieni, vie e piazze popolate. Tante le persone che stanno affollando e affolleranno i cimiteri locali per una visita ai cari defunti è una città, Assisi, bella a vedersi, con vie e piazze piene di gente.

Foto: gruppo editoriale Assisi News

© Riproduzione riservata