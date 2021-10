La Vita è un B.Sogno, domenica 24 il finissage della mostra del Baccanale

Domenica 24 ottobre, alle 17.00, presso la Biblioteca Diocesana, Cattedrale di San Rufino ad Assisi, si terrà il finissage della mostra “La Vita è un B.Sogno. Mosaico d’Arte a più voci” inaugurata il 4 dicembre scorso presso il Baccanale di Assisi. Nel corso dell’evento verranno premiati gli artisti che tre diverse giurie hanno ritenuto aver interpretato e comunicato nella maniera più coinvolgente ed efficace il tema alla base della mostra.

Inaugurata tra i due lockdown, con la direzione artistica di Giorgio Croce, questa esposizione collettiva è stata l’occasione per permettere di esprimere a 52 artisti, vincolati da un unico supporto ma liberi di usare tecniche e linguaggi differenti, i sentimenti, i sogni, le speranze e le paure legate a questo periodo particolare. Una giuria tecnica, una formata dal pubblico dell’osteria e una dal pubblico dei social, si sono espresse votando per le opere esposte e dando origine a 3 diversi premi.

Durante l’evento verrà anche attribuito il Premio alla Memoria di Claudio Carli, per ricordare l’artista assisano recentemente scomparso oggetto di un particolare omaggio del critico Enrico Sciamanna, il Premio al Museo Diocesano e Cripta di San Rufino per il suo 80° compleanno e verrà consegnata all’APS VI.VA. Onlus la donazione risultato dell’iniziativa portata avanti dal Baccanale Hosteria Nova in collaborazione con l’azienda Julius Meinl Italia in occasione della giornata internazionale del caffè. Interverranno anche l’attore Fausto Marchini e l’Officina Canto Mediterraneo. La Vita è un B.Sogno ha il Patrocinio del Comune di Assisi e di Confcommercio Imprese per l’Italia Umbria. Il Baccanale rignrazia la Curia Vescovile per la gradita disponibilità della Sala della Biblioteca Diocesana. Info 075/812327 – [email protected] – https://www.facebook.com/BACassisi/

