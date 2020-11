Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2020, gli eventi ad Assisi e Bastia Umbra

Tutte le iniziative, simboliche e non, in scena il 25 novembre

L’emergenza non cancella la volontà dei Comuni di Assisi e Bastia Umbra di essere in prima linea in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne 2020. Questi gli eventi in programma mercoledì:

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2020, gli eventi ad Assisi: il 25 novembre alle 10.30 nella biblioteca comunale sarà presentata la nuova sezione di libro dedicata alla violenza di genere; all’evento, che sarà trasmesso in diretta via facebook, parteciperanno il sindaco Stefania Proietti, l’assessore alle Pari Opportunità Veronica Cavallucci e l’operatrice del Punto di Ascolto di Assisi Simona Branchinelli. L’amministrazione comunale di Assisi, in segno di sensibilizzazione, ha deciso di illuminare di rosso la Torre del Popolo: un modo questo per ricordare a tutte le donne che subiscono violenza che non solo da sole.

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2020, gli eventi a Bastia Umbra: sempre il 25 novembre il Sindaco e le Consigliere Comunali deporranno sulla Panchina Rossa nel Giardino della Rocca Baglionesca, a memoria delle Vittime del femminicidio, un fiore bianco segno di purezza e sacrificio; in programma anche un flash mob virtuale promosso e realizzato dall’assessorato alle Politiche Sociali in cui donne che a Bastia ricoprono un ruolo istituzionale in realtà associative portano la propria testimonianza sul valore e il significato del 25 novembre. La Rocca Baglionesca sarà colorata di rosso, a significare il colore della sofferenza, della violenza del sangue ma anche la luce della speranza. Sempre il 25 novembre sarà svelato il nome del vincitore del Concorso per la realizzazione del Logo del Tavolo comunale delle Pari Opportunità bandito per le studentesse e gli studenti dalla scuola secondaria di primo grado del Comprensivo Bastia 1.

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2020, l’impegno degli sportelli anti-violenza Le due amministrazioni ricordano inoltre gli orari del Punto d’Ascolto della Zona Sociale 3: martedì mattina dalle 9 alle 11 e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 è aperto lo sportello nella sede comunale di Santa Maria degli Angeli, venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 è aperto lo sportello a Bastia Umbra nella sede di via Garibaldi 16 al centro polivalente delle Monache Benedettine. Da marzo scorso è stata attivata una reperibilità telefonica h24 attraverso una chat whatsapp con la possibilità di fare colloqui on-line e la possibilità di fare colloqui in orari diversi dalla apertura degli sportelli (questo il numero 327 684 6430). Il Centro pari opportunità della Regione fa sapere che tutti i servizi della rete preposta alla prevenzione e al contrasto della violenza in genere sono sempre operativi ed è possibile contattare, anche in anonimato, 24 ore su 24, il numero verde regionale 800 86 11 26 del centro antiviolenza.